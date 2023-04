Elon Musk anunció TruthGPT, su propia plataforma de inteligencia artificial (IA), acusando a su competencia en OpenAI de “entrenar una IA para mentir”.

Acusó asimismo a Larry Page, co-fundador de Google que también está en la vanguardia de la investigación en IA actualmente, de no tomarse en serio la seguridad de estas plataformas para evitar escenarios potencialmente catastróficos para la humanidad.

Musk confirmó así que está trabajando en una IA que “intente comprender el universo”, ya que, según explica, una IA así, “que se preocupa por entender el universo, será menos probable que aniquile a los humanos”.

En una entrevista con el conductor Tucker Carlson del canal conservador estadounidense Fox News, el magnate compartió su preocupación por por el potencial daño que puede causar la inteligencia artificial y su intención de lanzar una alternativa a ChatGPT, el ‘chatbot’ de OpenAI.

Musk es cofundador de OpenAI, fue uno de sus primeros inversores y llegó a ser copresidente. No obstante, en 2018 se convirtió en una sociedad limitada (LP, por sus siglas en inglés) y Musk dejó su directiva. Acusó a la misma compañía, que fue concebida como una organización sin fines de lucro, de aliarse con una empresa como Microsoft.

En su entrevista en Fox, Musk reconoció que “llega tarde” a la carrera con TruthGPT, pero que espera que su proyecto “haga más bien que mal”.

Musk ha expresado con anterioridad su rechazo al rumbo que estaba tomando el desarrollo de las IA. Es, de hecho, una de las personas firmantes de la carta abierta que a finales de marzo instaba a detener “de inmediato y durante al menos durante seis meses el entrenamiento de los sistemas de IA más potentes que GPT-4”.

Un mes antes ya había expresado que “lo que necesitamos es TruthGPT”, en una publicación en su perfil de Twitter, y que compartiría nombre con la red social Truth Social de Donald Trump.

What we need is TruthGPT

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023