Este viernes, usuarios de WhatsApp desde distintos lugares del mundo avisaron de una caída en la app de mensajería.

Según los reportes, hubo intermitencias, no se enviaban los mensajes y WhatsApp Web tampoco estaba funcionando bien.

De acuerdo con la plataforma Down Detector, los usuarios de la red social de Meta estuvieron reportando fallas desde las 12:30 aproximadamente.

Como es costumbre, quienes utilizan la app se trasladaron a X (Twitter) para comentar la situación. Pero todo indica que fue una falla fugaz, ya que la app se compuso en pocos minutos.

Los reportes llegaron desde Brasil, México, Chile, Estados Unidos y otros países.

Si bien las fallas no pasaron desapercibidas, desde Meta no hubo comentarios.

Pero sí hubo memes:

Ingresando a Twitter para ver si se cayó WhatsApp. pic.twitter.com/6QBQDJs0O9 — 𝕭𝖆𝖙𝖌𝖎𝖗𝖑 (@La_Perdedora) February 28, 2025

#WhatsApp'in çöküp çökmediğini öğrenmek için X'te kontrol etmeye giderkene sjsnhs pic.twitter.com/jOoIAnjBUA — 🍒 (@yelizekrenn) February 28, 2025

Everyone’s first instinct: run to X to confirm it’s #WhatsApp and not their phone. pic.twitter.com/0V1ELpkB6L — Amer Idris (@AmerIdrisFilm) February 28, 2025

Twitter cargando el peso de ser la red social que nunca se cae #WhatsApp #whatsappdown pic.twitter.com/qo42dBaxZS — Feyenoord Irapuato Guanajuato🍓 (@feyenoordGTO) February 28, 2025