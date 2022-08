Se trata de un nuevo sitio web que implementó la plataforma para vender entradas de conciertos: Spotify Tickets. Su lanzamiento tuvo lugar este 10 de agosto y trae, por ahora, la venta de tickets de algunos eventos en Estados Unidos.

En su etapa de prueba, el sitio web se asoció con las plataformas de Ticketmaster, Eventbrite y See Tickets y ya se encuentran en venta y preventa conciertos de artistas como Limbeck, Tokimonsta, Annie DiRusso, Crows y Four Years Strong.

Lo que trae de nuevo esta extensión de la app musical, es que permitirá a los usuarios de Spotify comprar directamente, sin tener que registrarse en otras plataformas externas.

Según informa el medio The Verge, desde la app enfatizan en que esta nueva plataforma es más bien una prueba, ya que aún no se sabe si se implementará oficialmente.

“Probamos rutinariamente nuevos productos (…)algunos de ellos terminan allanando el camino para nuestra experiencia de usuario más amplia y otros sirven solo como aprendizajes importantes”, dijo para el medio el portavoz de Spotify, Carling Farley.

Here's the #SpotifyTickets checkout flow. Very slick — but doesn't use your saved account payment method. (Interesting choice)https://t.co/4PK63eeeTS#NewSpotify pic.twitter.com/AstJGc6n5I

— ˗ˏˋ Chris Messina ˎˊ˗ (@chrismessina) August 10, 2022