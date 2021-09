Facebook anunció este lunes que suspendió el desarrollo de una versión para menores de 13 años de su aplicación Instagram, luego de ser ampliamente cuestionada en medio de la preocupación sobre los posibles efectos dañinos de la plataforma en la salud mental de los muy jóvenes.

La decisión de poner en pausa el proyecto se produce luego que el diario The Wall Street Journal publicara una serie de artículos en los que revelan los resultados una investigación interna de Facebook en la que se destaca que la empresa es consciente del daño que Instagram puede causar a la salud mental de las adolescentes.

El anuncio de Facebook llega también pocos días antes de una audiencia en el Senado de Estados Unidos establecida en respuesta a la indignación que generaron los artículos del diario.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo que el proyecto, que habría creado una versión de la aplicación para niños supervisada por los padres, se había malinterpretado.

“Sigo creyendo firmemente que es algo bueno desarrollar una versión de Instagram diseñada para ser segura para los preadolescentes”, dijo Mosseri en el programa “Today”, de la NBC.

“Queremos tomarnos el tiempo necesario para hablar con los padres e investigadores y expertos en seguridad y llegar a un mayor consenso sobre cómo seguir”, añadió. En una comunicado, Mosseri señaló que “es mejor que los padres tengan la opción de dar a sus hijos acceso a una versión de Instagram que esté diseñada para ellos”.

Conocida por el nombre no oficial de “Instagram Kids”, la iniciativa desató críticas en cuanto se conoció este año.

Un grupo de senadores estadounidenses urgió en mayo a Facebook a detener el desarrollo de esa versión y le señaló su “historial de fallas en la protección de los niños en las plataformas”.

Varios legisladores estadounidenses dieron su visto bueno a la decisión de detener el desarrollo de esta aplicación, aunque algunos pidieron a la compañía ir más allá.

“Una ‘pausa’ es insuficiente. Facebook debe abandonar completamente este proyecto”, tuiteó el senador demócrata Ed Markey.

Facebook is heeding our calls to stop plowing ahead with plans to launch a version of Instagram for kids. But a "pause" is insufficient. Facebook must completely abandon this project. https://t.co/CA6ikJHxOH

— Ed Markey (@SenMarkey) September 27, 2021