OnlyFans, la plataforma donde se pueden compartir fotos y videos eróticos a cambio del pago de una tarifa, anunció el miércoles que había dado marcha atrás en su decisión de prohibir el contenido sexualmente explícito.

“Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política planificado para el 1 de octubre”, anunció la empresa en su cuenta de Twitter.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021