Un tesoro de huellas fosilizadas de dinosaurio ha sido encontrado en una losa de roca acumulando polvo dentro de una escuela australiana, dijeron científicos el pasado miércoles 12 de marzo.

La roca pasó prácticamente desapercibida durante 20 años hasta que la escuela, en el distrito rural de Banana en Queensland, pidió al paleontólogo Anthony Romilio que examinara un grupo de marcas de huellas de tres dedos, consigna DW.

Romilio dijo que la losa estaba marcada con docenas de huellas fosilizadas que datan del período Jurásico temprano, hace unos 200 millones de años. Mostraba “una de las concentraciones más altas de huellas de dinosaurios” jamás documentadas en Australia, dijo.

“Es una instantánea sin precedentes de la abundancia, movimiento y comportamiento de dinosaurios de una época de la que no se han encontrado huesos fosilizados de dinosaurios en Australia”, dijo Romilio, de la Universidad de Queensland.

A Queensland researcher has confirmed that dozens of three-toed dinosaurs have left their mark on a boulder at a school in Biloela.

Dr Anthony Romilio from the University of Queensland said he has identified 66 fossilised footprints left in the Callide Basin, around 200 million… pic.twitter.com/t8mVx0rW60

— 10 News First Queensland (@10NewsFirstQLD) March 12, 2025