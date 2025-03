Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Un fósil de dinosaurio descubierto en 1973 en la isla de Skye, Escocia, ha sido confirmado como un ornitópodo de 166 millones de años, convirtiéndose en el más completo hallado en el país. Tras décadas de considerarse imposible de extraer debido a su ubicación en un acantilado cercano a Elgol, un equipo liderado por la paleontóloga Elsa Panciroli logró recuperarlo en 2018 con el apoyo de Bella Jane Boat Trips. Los primeros resultados de su análisis, publicados en la revista Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, revelan que se trata del fósil de dinosaurio más completo de Escocia, perteneciente a un ornitópodo herbívoro de alrededor de 8 años del período Jurásico Medio. La investigadora independiente del NERC, Panciroli, destacó la complejidad de la extracción y la importancia de estudiarlo. Otros descubrimientos recientes en la región incluyen fósiles de mamíferos primitivos y el mayor pterosaurio jurásico registrado.