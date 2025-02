Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Un estudio revela que las esponjas de cocina son el hogar perfecto para bacterias, con cifras sorprendentes de hasta 54 mil millones de individuos por centímetro cuadrado. Aunque no todas son dañinas, algunas están relacionadas con infecciones en personas con sistemas inmunológicos débiles. Expertos señalan que los métodos de limpieza tradicionales no son efectivos, ya que permiten que las bacterias más resistentes prosperen. Comparado con los cepillos para lavar platos, las esponjas contienen más bacterias en general. Se recomienda cambiarlas semanalmente o incluso optar por cepillos, ya que se secan más rápido y acumulan menos bacterias. En resumen, lavar la esponja con cloro o agua hirviendo no sería la solución ideal, sugiriendo reconsiderar su uso en la cocina.