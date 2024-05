El magnate abordó la posibilidad de encontrar vida extraterrestre, aunque hasta el momento, no hay evidencia concreta al respecto. Musk, propietario de SpaceX, no descarta la existencia de los aliens y su compañía lidera varios proyectos espaciales para llegar a ello.

Elon Musk habló recientemente sobre la búsqueda de vida extraterrestre y sus planes futuros para encontrarla, de la mano de la compañía aeroespacial SpaceX, de la cual es dueño. El magnate dijo que por el momento no hay evidencia, pero bromeó (o no) sobre lo que haría si llegara a encontrarla.

La conversación ocurrió el pasado 7 de mayo durante la Conferencia Global del Instituto Milken 2024, en Los Ángeles. Allí mencionó que “no he visto evidencia de extraterrestres. Si lo hiciera, lo publicaría al 100% en X al instante“.

“SpaceX, con la constelación Starlink, tiene aproximadamente 6.000 satélites, y ni una sola vez hemos tenido que maniobrar alrededor de un OVNI. Nunca. Así que digo, está bien, no veo ninguna evidencia de extraterrestres”, agregó.

Recordemos que Musk, actualmente está impulsando diferentes proyectos espaciales para cooperar en la tecnología, comunicaciones y exploración planetaria. Por ejemplo, algunos de los cohetes espaciales de SpaceX colaboran con la NASA, mientras que el 2015 lanzó al espacio la red de internet satelital Starlink.

Por otro lado, la compañía tiene ambiciosos planes en cuanto a exploración planetaria y actualmente se encuentra desarrollando la nave espacial Starship, la más grande y potente del mundo con la que planean llevar humanos a Marte y más allá en el futuro.

Elon Musk no descarta encontrar vida extraterrestre

Consultado sobre sus intenciones de buscar nuevas formas de vida y civilizaciones extraterrestres, Elon Musk dijo que “sí, esa es la idea”, manifestando que sí cree en la existencia de extraterrestres: “si enviamos sondas al universo, podríamos encontrar restos de civilizaciones extraterrestres muertas hace mucho tiempo“.

Sin embargo, apeló a la evidencia. “Si alguien tiene evidencia de extraterrestres, ya sabes, que no sea solo una mancha borrosa, entonces me encantaría verlo, me encantaría oír hablar de ello. Pero no creo que lo haya“, explicó.

En la misma línea, comentó por qué cree que en la Tierra no hemos sido visitados por otras civilizaciones, teorizando que podría tratarse de civilizaciones “raras” o todavía no muy desarrolladas.

“Creo que la respuesta podría ser, probablemente, que esa civilización es precaria y rara. Y que realmente deberíamos pensar en la civilización humana como si fuera como una pequeña vela en una vasta oscuridad. Y deberíamos hacer todo lo posible para garantizar que esa civilización, la vela, no se apague”, concluyó.