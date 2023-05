Catalogados como “alentadores” fueron los resultados de ensayos de vacunas contra el covid-19 desarrolladas con Inteligencia Artificial (IA) a través de algoritmos. Estos avances podrían conducir a que la nueva generación de vacunas contra este virus sean creadas a partir de este método.

Según reporta la revista Nature, ya se desarrollan herramientas de inteligencia artificial para “optimizar las secuencias genéticas presentes en las vacunas con ARN mensajero (mRNA)”.

Con ello, prosigue la publicación, se abrirían las puertas a lograr vacunas con mayor potencia y estabilidad que las actuales, y que pudieran ser distribuidas a lo largo y ancho del planeta.

En concreto, la firma Baidu Research, con sede en California, trabaja en un algoritmo que toma técnicas de la lingüística computacional para diseñar secuencias de ARN mensajero con formas y estructuras más elaboradas.

“Esto permite que el material genético dure más tiempo. Y mientras más estable sea el mRNA inyectado a las células de una persona, más serán los antígenos producidos por los mecanismos del cuerpo”, detalló Nature.

Por su parte, la empresa indicó que uno de sus equipos científicos “desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial capaz de diseñar muy rápidamente secuencias altamente estables de vacunas mRNA contra covid, y que previamente no habían sido obtenidas”.

Con la estabilidad actual, las vacunas contra covid-19 deben ser almacenadas a temperaturas menores a -15 grados centígrados a fin de mantener intacta su composición.

Our researchers developed LinearDesign, an AI algorithm that boosts the #COVID19 mRNA vaccine antibody response by 128-fold, drawing inspiration from a simple NLP technique known as lattice parsing.

The study is now published in @Nature. Learn more: https://t.co/ZJ2OsdbX1l pic.twitter.com/tAlOeHA1hO

— Baidu Research (@BaiduResearch) May 2, 2023