Lo que comenzó cómo un ensayo y error en las primeras pruebas de Elon Musk por conseguir desarrollar su propio cohete espacial finalmente rindieron frutos luego de 4 fallidos intentos. Su quinta versión prototipo del Starship logró llegar a tierra de forma segura y ahora, tras largos años de trabajo, se ensambló el prototipo más grande de la historia.

Según la información consignada por la BBC, Starship cuenta con una altura de 120 metros en total, esto luego de ser ensamblado en las instalaciones de investigaciones y desarrollo de Starbase en Boca Chica, Texas. La nave espacial de 50 metros se posicionó sobre el cohete Super Heavy de 70 metros, superando en total el tamaño de otros cohetes, como el famoso Saturno V de las misiones Apolo, con 110,6 metros.

Gracias al poder de sus motores principales, el despegue debería producir aproximadamente el doble del empuje que los cohetes que en su momento enviaron a los hombres hasta la luna.

El Saturno V logró alcanzar la potencia de 35 meganewtons desde la plataforma. Pero, el nuevo amplificador de SpaceX llamado “Super Heavy” debería alcanzar de forma inédita los 70 meganewtons, exactamente el doble de potencia que el anterior cohete nombrado.

Para su ensamblaje fue necesaria una enorme grúa que levantó una estructura sobre otra para unir ambos segmentos de la nave. Estos se mantuvieron así por un par de horas hasta que finalmente fueron separados nuevamente.

Esto formó parte de una prueba en las instalaciones de Texas para la preparación de las futuras pruebas orbitales del lanzador Booster 4. Este equipo cuenta con 29 motores Raptor, diseñados especialmente para las exploraciones y colonización en Marte.

Además de esto, el prototipo SN20 de la nave espacial lleva en sí otros seis motores Raptors que, según los deseos de Elon Musk, esperan puedan ser reutilizables luego de aterrizar en la Tierra.

El SN20 o número de serie 20, espera poder realizar próximamente pruebas al rededor de la orbita terrestre sin tripulación a bordo. Sin embargo, hasta el momento no han informado nada.

“Hace 2 años el Starhopper fue sometido a su prueba de vuelo final (un vuelo sin ataduras) ¡Y lo logró! Este prototipo allanó el camino para los vuelos de prueba de la Starship a baja y gran altitud que culminaron con el aterrizaje exitoso del SN15. A continuación, ¡vuelo orbital!”, señaló en su Twitter el astronauta de la NASA, Garrett Reisman, ansioso de poder ver la nueva etapa que le espera al proyecto Starship.

2 years ago today the @SpaceX Starhopper was put to its final flight test (an untethered flight).. and NAILED IT! This prototype paved the way for the low and high altitude #Starship test flights culminating in the successful landing of SN15. Next up – orbital flight! pic.twitter.com/ybnEpn11pa

— Garrett Reisman (@astro_g_dogg) August 27, 2021