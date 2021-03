Después de tres intentos sin éxito, el nuevo prototipo del cohete Starship de SpaceX volvió a estrellarse el martes durante su cuarto vuelo de prueba, según confirmó en Twitter el fundador de la empresa, Elon Musk.

“Ocurrió algo importante” al momento del descenso, escribió. “Deberíamos saber qué fue en cuanto podamos examinar los fragmentos más tarde durante el día”, afirmó Musk, que añadió bromeando: “Al menos, el cráter está en el lugar correcto!”.

El cohete SN11 fue lanzado desde las instalaciones de la compañía en el sur de Texas alrededor de las 13H00 GMT y comenzó su ascenso de 10 kilómetros, experimentando algunos fallos de video.

Estaba bajando a la superficie cuando la señal de video volvió a perderse.

Headphone warning!

Our last views of #Starship #SN11's flight, now with sound!

That's a big boom.

More on the @NASASpaceflight livestream: https://t.co/PbgTUl6KGY pic.twitter.com/3BZD3uOpIc

— Brady Kenniston (@TheFavoritist) March 30, 2021