Las redadas policiales por lo general consiguen recuperar armas, drogas, dinero pero…¿un fósil intacto? Así ocurrió en 2013 cuando los oficiales del país suramericano lograron incautar más de 3 mil especímenes de un comercio ilegal de fósiles donde se encontraba el ejemplar de un Pterosaurio en perfecto estado.

Luego de la recuperación de esta especie identificada como Tupandactylus navingas, unos investigadores se dieron cuenta de que la piedra caliza de dos metros que contenía los restos del animal prehistórico había sido cortada en seis piezas por los criminales, para así poder transportarla y ocultarla con mayor facilidad.

Los investigadores reunificaron los pedazos y se sorprendieron por lo que habían encontrado: “Es un pterosaurio que tenía una envergadura de 2,5 metros y una altura de 1 metro (el 40% corresponde a la cresta de la cabeza), explicó a CNN Victor Becarri, principal autor del estudio.

“Con una cresta de la cabeza tan alta y un cuello relativamente largo, este animal puede haber estado restringido a vuelos de corta distancia”, agregó.

It is finally here! Our paper on the most complete pterosaur from Brazil, the amazing Tupandactylus navigans specimen GP/2E 9266 just hit the ground! pic.twitter.com/X1pvHaWZz5

— Victor Beccari (@beccarivictor) August 25, 2021