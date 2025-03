Los dos astronautas, atrapados desde hace más de nueve meses en la Estación Espacial Internacional (EEI), regresarán a la Tierra este martes, según informó la NASA esta madrugada.

Los astronautas estadounidenses Barry “Butch” Wilmore y Suni Williams, que viajaron a la EEI el pasado 5 de junio, volverán a casa con su compatriota Nic Hague, y con el cosmonauta de Roscosmos Aleksandr Gorbunov en una nave Space X, según consigna Agencia EFE.

William y Wilmore habían llegado en junio en un viaje inaugural de la nave Starliner de Boeing que sufrió problemas de propulsión. Por ello, la NASA decidió que por precaución la pareja no regresaran a la Tierra como estaba programado y la nave vacía viajó en modo autónomo después de desacoplarse de la EEI.

El pasado 15 de marzo la misión Crew-10 de SpaceX se acopló con éxito en la Estación Espacial Internacional (EEI) con el objetivo, entre otros, de relevar a cuatro astronautas, entre ellos Suni Williams y Butch Wilmore.

Según el comunicado de la agencia espacial, “la NASA y SpaceX se reunieron el domingo para evaluar las condiciones meteorológicas y de amerizaje en la costa de Florida para el regreso de la misión Crew-9 de la Agencia desde la EEI. Los gestores de la misión tienen como objetivo adelantar el regreso de la Crew-9 a las condiciones favorables previstas para la noche del martes 18 de marzo“, se detalla.

La misión de regreso de esos dos astronautas ha estado envuelta de polémica a nivel político, después de que Elon Musk reclamara una misión de rescate rápida y de que el presidente Donald Trump acusara a su predecesor, Joe Biden, de abandonar a los astronautas sin ofrecer pruebas.

.@NASA will provide live coverage of Crew-9’s return to Earth from the @Space_Station, beginning with @SpaceX Dragon hatch closure preparations at 10:45pm ET Monday, March 17.

Splashdown is slated for approximately 5:57pm Tuesday, March 18: https://t.co/yABLg20tKX pic.twitter.com/alujSplsHm

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) March 16, 2025