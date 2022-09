La nave de la Prueba de redireccionamiento del asteroide doble (DART), el primer test en el mundo que pone a prueba una tecnología para defender a la Tierra de posibles peligros de asteroides o cometas, impactará con su objetivo el próximo 26 de septiembre.

Según informó la NASA, el impacto con el asteroide Dimorphos se producirá a las 19.14 hora local (23.14 GMT) y no supone ninguna amenaza para la Tierra.

Esta prueba demostrará que una nave espacial puede navegar de forma autónoma hacia un asteroide y colisionar con él de forma intencionada para cambiar el desplazamiento de dicho asteroide.

“Estos objetos se precipitan por el espacio y, por supuesto, han marcado la Luna y, con el tiempo, también en la Tierra han tenido impactos importantes, han afectado a nuestra historia”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la NASA para la ciencia, durante una conferencia de prensa celebrada el lunes (12.09.2022).

