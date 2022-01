El módulo chino Chang’E-5 encontró agua en la superficie lunar, que es donde se encuentra, lo que supone la primera detección in situ de este líquido en el satélite natural, según un estudio que publica Science Advances.

Un equipo de investigación dirigido por el Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias, observó señales de agua en los datos espectrales de reflectancia de la superficie lunar.

Numerosas observaciones orbitales y mediciones de muestras realizadas en la última década han aportado pruebas de la presencia de agua (en forma de hidroxilo y/o H2O) en la Luna, sin embargo, nunca se habían realizado mediciones in situ en su superficie.

