El vehículo lunar, róver Yutu-2, descubrió un objeto, que parecía un cubo gris en el horizonte lunar, en noviembre. La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) lo llamó “cabaña misteriosa”.

Inmediatamente, internautas se volcaron con teorías de que el objeto denominado “cabaña misteriosa” o “cubo extraño” podría ser de origen alienígena.

No obstante, el “cubo lunar” ya no es ningún misterio. Y para la decepción de muchos resultó ser algo bastante común: una roca.

Lo peor del caso es que ni siquiera tiene forma de cubo, es simplemente una roca abultada situada en el borde de un cráter; una conclusión divertida para el enigma lunar que cautivó a muchos en diciembre.

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu

— Andrew Jones (@AJ_FI) January 7, 2022