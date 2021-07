Un grupo de científicos dirigido por el Museo de Historia Natural de Londres (NHM, por sus siglas en inglés) sugieren en un estudio que Winchcombe, un raro meteorito que cayó en el Reino Unido en febrero de este año, podría entregar nuevos antecedentes sobre cómo se originó la vida en la Tierra.

La roca Winchcombe, que recibió su nombre debido a que se estrelló en las cercanías de esa localidad británica, tendría una antigüedad estimada de por lo menos 4.500 millones de años, es decir, se remonta al comienzo del Sistema Solar.

Este raro meteorito, que pesa 103 gramos y es descrito como un pequeño trozo de carbón, fue calificado dentro del grupo condritas carbonáceas (CM), es “similar a Mighei” -otro meteorito encontrado en Ucrania en el siglo XIX-, y fue aprobado oficialmente por la Sociedad Meteorítica.

“Estudiar el meteorito solo unas semanas después de su caída, antes de cualquier contaminación terrestre importante, significa que realmente estamos echando un vistazo atrás en el tiempo a los ingredientes presentes en el nacimiento del sistema solar, y aprendiendo cómo se unieron para formar planetas como la Tierra”, dijo la investigadora Queenie Chan de la Universidad de Londres.

Los expertos calculan que cuando Winchcombe golpeó la parte superior de la atmósfera el 28 de febrero pasado habría pesado entre 50 y 60 kg. Al descender y posteriormente estrellarse en la corteza terrestre, tan solo quedaron poco más de 500 gramos. De esos, alrededor de 100 están en manos privadas.

