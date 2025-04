Luego del éxito de la nueva temporada de Betty la fea en Prime video, las famosas actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, las recordadas Marce y la peliteñida, volverán a pisar suelo chileno, esta vez para presentar su nueva obra teatral “Muertas de la risa”, el 02 de abril en el Teatro Coliseo, y que pronto tendrá una gira mundial.

Las artistas llegan al paísma para protagonizar una cómica historia, de una loca y disparatada situación, en la que tendrán que destapar sus verdades y enfrentarse a una decisión que hará que el público estalle de risa.

Las siempre recordadas Lorna y Nata, encarnará la obra “Muertas de risa” a dos mujeres que pondrán en tela de juicio el amor que han sentido por su hombre hasta que se darán cuenta que el amor no se comparte, no se compra, no se vende y más que amar a alguien lo más importante es tener amor propio.

La historia es protagonizada por Carmen Chivata (Lorna Cepeda) y Caroline Lion (Natalia Ramírez), dos mujeres de diferentes estratos sociales que comparten un interés amoroso en común.

Ahí, el público será testigo de confesiones inconfesables, de amores tormentosos y de una verdad que sorprenderá y dejará a todos precisamente muertos de la risa, una historia llena de giros sorprendentes y con personajes increíblemente locos.

Para comprar entradas a la función, que será el próximo miércoles 2 de abril en el Teatro Coliseo (Santiago) a las 20:00 horas, ingresa aquí.