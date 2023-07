Con las actuaciones de Scar Barrera, Ana Carolina Lizama, Maite Pino y Magdalena Urarte, el montaje Cincuenta años presenta a cuatro mujeres vestidas “de época”, que se resguardan del viento en una casa que está a punto de pudrirse por el paso de los años. Afuera, una guerra. O los ruidos de una guerra. ¿Es realmente una guerra? ¿Es, acaso, la misma guerra que hace cincuenta años? Todas saben las brutalidades que serían capaces de cometer. Como en cualquier guerra. Hace cincuenta años. O cien. O ahora.

Marcelo Leonart escribe y dirige Cincuenta años, segunda obra hecha a la medida para el Colectivo El Pony (No me digas que al futuro se lo traga la oscuridad), conformado por Scar Barrera, Ana Carolina Lizama, Maite Pino y Magdalena Urarte.

Todas ellas se relacionan con la guerra desde sus propias trincheras. Emilse (Magdalena Urarte) se defiende con la escopeta de su padre, la misma con que sus progenitores batallaron contra el enemigo. Ella cree que es la más valiente. Pero, tal vez, no sabe lo que eso significa. Rosa (Ana Carolina Lizama), en cambio, vive sometida por el miedo. Miedo al enemigo, miedo a la guerra, miedo, incluso, a escapar de la guerra. Le gustaría que alguien la salvara.

Por otro lado está Carmela (Maite Pino), una mujer fuerte. Quiere ir más allá y cruzar la línea de fuego. Está herida: le han disparado al corazón. Le gustaría encontrarse con un soldado. Y enamorarse. El cuarteto es finalmente completado por la soldada (Scar Barrera). No sabe o no recuerda su verdadero nombre. Sueña con quitarse su atuendo de soldada y andar desnuda. O ponerse un vestido de época.

“Cincuenta años surge como una conversación entre dos generaciones: la mía que pasa los cincuenta, que vivió su adolescencia y niñez en dictadura, y la de un grupo de actrices jóvenes, que heredaron un conflicto que aún el día de hoy nos hiere y nos marca. ¿Cómo y por qué tenemos que heredar los conflictos, épocas, sueños y pesadillas de nuestras madres y padres? Muy rápidamente apareció esta metáfora: mujeres vestidas con los ropajes de otra época (pesados, incómodos para las mujeres de esta época) en una situación de guerra. A cincuenta años del golpe de estado, de la muerte, de los asesinatos, de la masacre -que no fue una guerra- queríamos mostrar nuestros miedos al eterno conflicto y, a la vez, nuestro flagrante deseo: que nos pasen cosas, que avancemos y veamos qué pasa más allá del campo de batalla”, explica Marcelo Leonart.

“Durante el proceso de creación de la obra me invadió una sensación de ‘efecto dominó’. Todas somos piezas de esta historia. Y dichas piezas caen y caen, generación tras generación. Hace cincuenta años e, incluso, hoy. Me parece importante ser conscientes de cómo el pasado ha influido en el país que somos en la actualidad. Y, sobre todo, saber qué puede aportar cada uno, con nuestras distintas historias y nuestros distintos miedos, al país que queremos construir para el futuro”, comenta Ana Carolina Lizama.

Scar Barrera finaliza: “En el transcurso del montaje me di cuenta que conocía muchas miradas sobre la dictadura, pero muy pocas de las generaciones más jóvenes. Si bien en nuestra obra no hablamos directamente del golpe militar, sí hablamos de las guerras que no son nuestras pero que, a pesar de aquello, tenemos que vivirlas”.

Ficha Artística Cincuenta años

Dirección y dramaturgia: Marcelo Leonart.

Elenco: Scar Barrera, Ana Carolina Lizama, Maite Pino y Magdalena Urarte.

Diseño integral: Nicolás Zapata.

Realización de vestuario: Elizabeth Pérez.

Música: Dante Leonart.

Diseño gráfico: Cristóbal Bahamondes.

Fotografías: Maglio Pérez.

Producción: Colectivo El Pony y Catalina Illesca.

Producción ejecutiva y prensa: Francisca Babul.