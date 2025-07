Este viernes Oasis firmó su esperado regreso a los escenarios en un multitudinario show antee unos 75 mil fansen Cardiff, Gales, el que sirvió para dar el puntapié inicial a su gira de reunión “Live’25”.

La nueva etapa del conjunto liderado por los hermanos Liam y Noel Gallagher ha traído consigo también un movimiento social, que muchos ya han calificado como una “Oasismanía”, y que el miércoles 19 de noviembre llegará a Chile con un show programado en el Estadio Nacional.

Será la cuarta ocasión en que los ingleses se presentarán ante su publico chileno, relación que comenzó en 1998 cuando debutaron por este lugar del mundo. Dos fans que estuvieron presentes recuerdan junto a BioBioChile cómo vivieron esa histórica jornada en uno de los conciertos más importantes de la década de los ’90.

Todo Chile se encontraba expectante con el Mundial de Francia que se llevaría a cabo en pocos meses. La selección regresaba a la máxima cita planetaria tras 16 años y el entusiasmo por La Roja estaba a tope. Sin embargo, mientras eso sucedía en el plano futbolero, en el ámbito musical también ocurrían cosas importantes en nuestro país.

Uno de esos hitos fue la llegada de Oasis a Chile, banda que estaba en la cima de su popularidad y que venía a promocionar su tercer álbum Be Here Now con un show agendado para el 14 de marzo de 1998 en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

“Debe haber sido el ’96 el año en que me hice fan, cuando el (What’s the Story) Morning Glory? ya había salido. En ese tiempo yo estaba incursionando con una radio que había comprado mi viejo. Me acuerdo que sonaba harto ese disco y me encantaba”, recuerda Alejandro.

“Después de la publicación del disco Be Here Now me enteré por la radio que venían a Chile con fecha y todo. Fue un momento extremadamente emocionante porque yo no había ido a ningún concierto así que busqué la forma para poder obtener las lucas y comprar las entradas. En ese tiempo eran baratas, me costó como 12 lucas. La compré feliz, totalmente expectante, era mi primer concierto. Yo sabía a lo que iba, era como todo mágico”, agrega.

“Me fue a dejar mi viejo me acuerdo, era en San Carlos de Apoquindo. Imagínate, era todo un tema para llegar. Fui solo, me acuerdo que ese día llegué temprano. No hubo banda soporte, tocaron ellos nomás. Recuerdo que en la previa sonaba Led Zeppelin y cosas de esa onda, pero ninguna banda telonera”, cuenta.

“Estuve afuera en la fila escuchando la prueba de sonido, en ese momento estaba Noel probando sonido, con un par de canciones acústicas”, dice.

“Cuando empezó a sonar la guitarra y se le escuchaba cantar… era como que de verdad no estaba en esta tierra, era como wow, era alucinante. Cuando abrieron las puertas te daban helados pero yo chao con eso, mandé a la mierda el helado, quería sólo correr y llegar adelante”, menciona.

“Después partió el concierto y quede como al frente de Noel. Le veía la cara, como que cruzábamos la mirada y según yo me hacía un par de guiños, en mi cabeza o en mi imaginación jaja. Lo disfruté a concho, no sabía lo que se sentía así que viví la experiencia totalmente y fue alucinante”, dice.

“Ahí se consolidó como mi banda de la vida, mi grupo favorito de la vida hasta el día de hoy. Cumplió totalmente con mis expectativas. Sonaron súper rockeros además. La guitarra de Noel era como una bestia, como que rugía”, rememora.

“Llegaban con el cartel de la mejor banda, autoproclamado por ellos. Vinieron con esa arrogancia y con toda la cultura del rock and roll y las drogas. Eera como el renacer de todo ese concepto que se conoce por rock and roll, y ese era su apogeo”, cierra.

Emilio también es uno de los fanáticos de Oasis que dijo presente en aquel show. “Han pasado harto años, estamos hablando del 98. Yo me enteré el año 97 porque se anunció varios meses antes. Yo venía pegado con Oasis desde el año 94 más o menos”, menciona.

“Recuerdo cuando dieron el anuncio en los medios. Yo quedé loco porque era, y sigue siendo, mi banda favorita. Fue la que me marcó toda la adolescencia porque era el grupo como con el cual yo realmente me podía identificar. Nunca fui muy fanático del grunge ni del metal ni nada de esas cosas”, dice.

“Ya en esa época había salido del colegio así que ya estaba trabajando, me ganaba algunas lucas y fui a comprar la entrada al Eurocentro, ahí en Santiago Centro. Eso sí, no ganaba muchas lucas así que compré galería, algo de lo que hasta el día de hoy me arrepiento pero bueno, ya tenía la entrada en mi mano. De los amigos a los que también les gustaba Oasis, ninguno me pudo acompañar, y de los que fueron, lo hicieron a cancha, entonces lo viví un poco solidario en ese sentido”, expresa.

“Pero después se me sumó una polola que yo tenía en ese momento y ella me acompañó. Fue un error haber ido juntos, pero no porque no quisiera estar con ella, sino porque realmente podía haberlo disfrutado más solo, podría haberme lanzado más pero como que me tuve que retener un poco. Pero bueno, son tonteras”, admite.

“Entonces me acuerdo de cuando ya pasó todo el verano y yo con la ansiedad de que en marzo venían a tocar. Aparte, no recuerdo si hubo otra banda que viniera en esos tiempos en el peak de su carrera. Ellos estaban en la cima, habían sacado recién el Be Here Now, y eso me llamaba mucho la atención porque no recordaba otra banda que viniera en su momento más álgido. Claro, venían bandas con trayectoria y todo, pero no en su peak, como sí pasó con Oasis”, remarca.

“Yo vivía en La Florida en ese tiempo y me pegué el pique a San Carlos de Apoquindo. No recuerdo hasta donde llegaba el Metro pero ahí tomé una micro para allá. Yo nunca había andado por esas zonas, no conocía el estadio. Para mí era todo un mundo nuevo”, recuerda.

“Yo tenía 18 años, venía recién saliendo del colegio y era mi primer concierto. El concierto lo viví muy a full, con muchas sensaciones y con mucha ansiedad. Eso era como lo que más sentía, como la ansiedad de estar ahí y poder escucharlo. Empezar a escuchar los primeros acordes de las canciones empezaron al tiro con con las canciones más conocidas, fue la raja”, expresa.

“Técnicamente no creo que haya sido el mejor concierto de Oasis en Chile, yo creo que el del 2009 fue mucho mejor técnicamente, pero sí emocionalmente fue el que más me ha marcado. Recuerdo cuando empiezan a tocar, cantando todas las canciones, quedando afónico y con toda la gente vibrando. Había una energía muy bacán en ese momento, aparte que estaba rico el clima me acuerdo. Al final como que todo calzaba”, explica.

“Me acuerdo de cantar todas las canciones del Definitely Maybe, del (What’s the Story) Morning Glory? y del Be Here Now, los singles y recuerdo también la sesión acústica que hizo Noel, la que provocó otra atmósfera. Fueron como cuatro canciones, incluyendo Don’t Go Away, que interpretó de una forma bien psicodélica. Fue bonita esa mezcla entre eléctrico y acústico”, detalla.

It’s been 25 years….on this day March 14th 1998 Oasis debuted in Santiago, Chile 🇨🇱 playing at the San Carlos Apoquindo Stadium 🏟️✨#Oasis #NoelGallagher #LiamGallagher @rockandpop @oasis pic.twitter.com/E064vyI0Oa — Iconic Cool – Old is Cool (@IconicCool) March 14, 2023

“Con mis amigos, los que éramos como re fanáticos, sabíamos que terminaban con I Am the Walrus de The Beatles, entonces me acuerdo que tocaron Champagne Supernova e hicieron como que se había acabado y mucha gente se empezó a ir”, cuenta.

“Pero tocaron I Am The Walrus y mucha gente que estaba saliendo del estadio tuvo que volver a entrar. Me acuerdo mucho de esa imagen, de la gente corriendo de vuelta. Fue como la anécdota de esa noche”, cierra.