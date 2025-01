La cantante, actriz y compositora británica, Marianne Faithfull, considerada la musa de Los Rolling Stones, y conocida por sus noviazgos con estrellas como Mick Jagger y su larga adicción a las drogas, falleció este jueves en Londres a los 78 años.

Nacida en 1946 en el barrio londinense de Hampstead, Faithfull era hija de una bailarina aristócrata astrohúngara, Eva Von Sacher-Masoch y de un oficial de espionaje británico, Glynn Faithfull, pero pasó su infancia con su madre, separada, en Reading (al oeste de Londres).

Con diecisiete años se marchó a vivir a la capital británica y se inició en el mundo de la música cantando por las noches en los bares; pero su momento de fama llegaría en 1964 tras conocer en una fiesta al mánager de los Rolling Stones, Andrew Oldham.

Su single debut, la balada ‘As Tears Go By’, escrita por los Rolling, Mick Jagger y Keith Richards, la catapultó al Top 10 de las listas de éxitos del Reino Unido en ese mismo año.

En 1965 se casó con el profesor inglés John Dumber, mientras esperaba a su primer y único hijo, Nicholas, pero pronto lo dejaría para iniciar una relación con Jagger que, aunque solo duró cuatro años, provocó que la figura de Faithfull siempre estuviera asociada al cantante de los Rolling Stones.

Faithfull es considerada como la “musa” de los Rolling Stones, ya que inspiró canciones como ‘Let´s Spend the Night Together’ o ‘Wild Horses’ y llegó a coescribir con la banda la letra de ‘Sister Morphine’, incluida en el álbum de los Stones ‘Sticky Fingers’ (1971).

“Sé que me utilizaban como musa para esas canciones duras sobre la droga. Sabía que me estaban utilizando, pero era por una buena causa”, dijo la cantante en una entrevista con ‘Classic Rock’.

🌹 RIP to the legendary Marianne Faithfull. Photographed here with her then partner, Mick Jagger, and Alain Delon.#MarianneFaithfull pic.twitter.com/snpFHdBzWt

— Far Out Magazine (@FarOutMag) January 30, 2025