Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La cantante ecuatoriana Paulina Aguirre, la voz oficial de Google Maps, lanzó un EP titulado \'Love Is My Religion\', que incluye seis temas originales fusionando folclore andino, sonidos afro y música electrónica. El disco, producido por Pablo Aguirre, cuenta con colaboraciones de Vico C, Taboo de Black Eyed Peas y el italiano Oswaldo Supino. Aguirre, ganadora de un Latin Grammy, ha trabajado con artistas como Michael Bublé, Luis Miguel y Marta Sánchez, y destaca su compromiso humanitario a través de la Fundación Mujer de Fe.