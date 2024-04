Este jueves 11 de abril se estrena en la cartelera chilena “Back to Black”, la película biográfica (biopic) sobre Amy Winehouse, y las primeras reacciones de los críticos de cine son dispares.

Mientras algunos rechazaron el tono cinematográfico de la directora Sam Taylor-Johnson (“Un relato pálido de la historia de Winehouse”, escribió Jonathan Rommey en Screen Daily), otros alabaron la actuación de la protagonista, Marisa Abela (‘Industry’), quien pone voz y cuerpo para interpretar a la estrella de Camden Town.

“En el mejor de los casos, Back to Black, la película directa y convincente que se ha hecho sobre la vida de Winehouse, toma ese equilibrio entre luz y oscuridad y profundiza en su drama, haciéndolo cantar”, sentenció la reseña de Variaty.

“El poder serpenteante de la película comienza con la actriz británica, que da con Amy Winehouse en cada mirada, estado de ánimo, enunciado y expresión musical”, agregaron.

El diario británico The Guardian, también destacó a la intérprete: “Abela transmite la ternura y quizás lo más conmovedor de toda la juventud (de Amy Winehouse), tan reveladoramente en desacuerdo con esa imagen dura y esa voz inquietantemente madura”.

La revista británica NME también fue en esa línea, aunque con matices sobre el contenido del filme en un artículo que se titula “Marisa Abela hace una digna Amy Winehouse”.

“El problema de interpretar a alguien tan distintivo e idiosincrásico como Winehouse, quien murió de una intoxicación accidental por alcohol en julio de 2011, es que es fácil parecer recatado. Durante los primeros minutos de esta película, la actriz Marisa Abela parece que podría caer en esa trampa. Una de las primeras escenas, en la que una Amy adolescente canta para su familia en su casa del norte de Londres, es un poco forzada y recuerda a una película barata de la televisión británica”, señalaron.

“Afortunadamente, ella (y Back To Black) rápidamente encuentran un ritmo convincente. La directora Sam Taylor-Johnson, sigue con confianza el ascenso de la cantante de Southgate a Ronnie Scott, y luego de Camden a los Grammy”.

“Las escenas ambientadas en The Good Mixer, el pub sucio donde Winehouse conoce a su futuro esposo Blake Fielder-Civil (Jack O’Connell), son particularmente evocadoras. También hay un momento genuinamente hilarante en el que Winehouse se horroriza al ser comparada con la cursi cantante Katie Melua”, agregaron.

La revista The Hollywood Reporter, por su parte, le dio su beneplácito al biopic: “‘Back to Black’ es, como su heroína, defectuosa y falible, pero frecuentemente muy conmovedora”, escribieron.

“Back to Black”: “Es tan básica como una película biográfica musical, y eso es decir mucho”

En la crítica internacional, los principales reparos al filme radican en el tono amable y políticamente correcto sobre los hechos que llevaron al deceso de la artista.

“La película no muestra pasión y no tiene nada que decir sobre los eventos que ocurren. Es lo mínimo de lo que puede ser una película biográfica. No es sólo mediocridad, es mediocridad mediocre”, puntualizó The Wrap.

“Back to Black es tan básica como una película biográfica musical, y eso es decir mucho. Este género se ha desarrollado, de forma poco irónica y con poca innovación, durante tantos años, que simplemente contar la vida de un cantante y explicar cómo escribieron sus canciones icónicas no tiene ningún impacto por sí mismo”, agrega el texto del crítico William Bibbiani.

“Es un procedimiento operativo estándar que las películas biográficas dramaticen los eventos de la vida de un artista que inspiraron sus canciones populares y luego los muestren escribiendo e interpretando dichas canciones. Pero es muy difícil que esas escenas no parezcan un sketch de Saturday Night Live, porque rara vez son sutiles”, agregó.

“En Back to Black, hay una parte en la que el agente de Winehouse intenta llevarla a rehabilitación, y aunque ella no dice específicamente ‘No, no, no’, sí se niega, y ese momento es genuinamente trágico. Pero la película no solo presagia su trágica muerte, sino también hace todo lo posible para preparar la creación de su canción más popular, y esa cursi torpeza la socava por completo”, sentenció.