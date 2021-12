Impacto han causado las recientes declaraciones de la cantante Billie Elish, en donde confiesa haber sido adicta a la pornografía desde los 11 años.

En diálogo con el afamado locutor Howard Stern, la artista estadounidense además se refirió a las severas secuelas que trajo consigo su contagio de covid-19 acontecido a principios de año.

“Como mujer, creo que la pornografía es una vergüenza. Seré honesta: solía ver mucho porno. Empecé cuando tenía 11 años”, comentó en el locutorio.

En perspectiva, la compositora también abordó las complejas consecuencias que este consumo trajo en su vida: “Creo que destruyó mi cerebro”, señaló al recordar las pesadillas que le causaba el violento contenido al que se exponía.

“No me negué a hacer cosas que no eran buenas las primeras veces que tuve sexo. Y fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me debía gustar”, explicó.

Otro de los aspectos que ha causado revuelo tras la entrevista, fue el referido a su contagio de covid-19 de principios de año.

En su relato, la voz de “Bud Guy” reflexionó en torno al proceso y reconoció que haber estado vacunada contra el nuevo coronavirus le salvó la vida.

“La vacuna es asombrosa y también salvó a Finneas de contraerlo. Salvó a mis padres y a mis amigos de tenerlo”, contó en referencia a su hermano y principal aliado musical de su apuesta artística, Finneas.

“Quiero que quede claro que la razón por la que estoy bien es la vacuna… Fue malo. Quiero decir, no me morí, y no iba a morir, pero eso no quita lo horrible que fue. Fue terrible”, apuntó.

“Todavía tengo efectos secundarios. Estuve enferma durante casi dos meses”, agregó al recordar la persistente tos que la acompañó durante el periodo. Revisa parte de la entrevista, a continuación.