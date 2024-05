En Inglaterra ha dado inicio un controvertido juicio contra una profesora de Matemáticas llamada Rebecca Joynes, acusada de haber abusado de dos alumnos y haber quedado embarazada tiempo después.

De acuerdo a la BBC, Joynes (30) ejercía su profesión en un colegio de Manchester. No obstante, en 2022 fue expulsada del establecimiento por mantener relaciones con un alumno de 15 años.

En ese entonces el tribunal determinó su libertad bajo fianza, además de la prohibición de por vida para ejercer en colegios de aquel país y mantener contacto con menores de edad.

No obstante, indica la investigación, meses después la mujer habría quebrantado aquello, ya que tomó contacto con otro adolescente, que habría sido su alumno suyo.

Los documentos indican que ambos habrían tenido una relación ‘clandestina’ de varios meses, cuando el muchacho tenía solamente 16 años.

⚡️Teacher ‘became pregnant by a teenage schoolboy while on bail’

A teacher got pregnant by one of her pupils while awaiting trial for a separate case in which she took another schoolboy back to her flat for sex, a court heard.

Rebecca Joynes, 30, is on trial at Manchester Crown… pic.twitter.com/udS6Rb2T1x

— Insider | UK (@Insider_news_UK) May 8, 2024