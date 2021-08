En el marco de la promoción de su nuevo disco, “Happier Than Ever”, Billie Eilish otorgó una entrevista donde abordó la compleja relación que, a sus 19 años, mantiene con su propio cuerpo.

“Cuando estoy en el escenario tengo que desvincularme de las ideas que tengo sobre mi cuerpo”, confesó en diálogo con el matutino británico The Guardian.

“Especialmente porque uso ropa grande que es fácil de usar y de cambiarme, sé que puede parecer que no me favorece… Tengo una relación terrible con mi cuerpo, en serio que no creerías lo mal que lo llevo, así que para subirme al escenario tengo que disociarme”, agregó.

En dicha línea, también reflexionó sobre el efecto que las redes sociales han causado en la relación con su apariencia: “Veo gente en redes sociales y me doy cuenta de que yo nunca he tenido un cuerpo como el suyo”.

“Inmediatamente me pregunto: ‘Dios mío, ¿cómo se ven así? Conozco los secretos de esta industria, y lo que la gente realmente usa en las fotos, y de hecho sé que lo que parece real puede ser falso. Sin embargo, todavía lo veo y digo: ‘oh Dios’, eso me hace sentir muy mal”, comentó Eilish.

Por lo mismo, abogó por una revisión de los estereotipos de belleza, y también por una nueva noción de salud y autoestima.

“Solo necesitamos nuestros cuerpos para comer, andar y defecar. Solo los necesitamos para sobrevivir. Es ridículo que alguien se preocupe por la apariencia de los cuerpos” remarcó.

El viernes pasado, la estadounidense presentó en sociedad su nuevo álbum, “Happier Than Ever”, disco de 16 canciones que nuevamente trabajó codo a codo junto a su hermano, Finneas.

“Finneas y yo estábamos en la nube 9 haciendo este álbum. Amo cada canción de este proyecto tanto que literalmente me asusta pensar en publicarlas para que cualquiera la escuche. Me siento como si fuese a llorar. Crecí mucho en el proceso de hacer este álbum”, reconoció la artista.