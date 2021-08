La cantante chilena Mon Laferte estrenó recientemente un cover de una canción de la intérprete estadounidense Billie Eilish. Se trata de Wish You Were Gay, composición que la artista de 38 años reversionó en español.

Y es que Mon no ha hecho más que cosechar éxito durante su carrera, siendo reconocida en múltiples lugares por sus obras musicales y destacando por sus letras. De hecho, fue ella misma quien a través de su cuenta de Instagram dio a conocer la noticia, posteando una fotografía de lo que sería la portada en Spotify del cover.

“¿Les gustó la sorpresa? Muchas gracias Spotify México por invitarme a hacer estas versiones. Escuchen un cover que hice a Billie Eilish y una nueva versión de Flaco”, escribió la cantante junto al post.

La canción ya se encuentra disponible en la plataforma de música para una sesión especial de Spotify Singles, en la que incluyó además una nueva versión de su popular canción Flaco, perteneciente a su cuarto álbum de estudio, La Trenza (2017).

Esta noticia fue celebrada por diversas personas en redes sociales, destacando el cover de Mon Laferte de una de las clásicas canciones de la joven artista de 19 años.

Además, hace unos días la chilena anunció su embarazo, por el cual debe mantener reposo absoluto según recogió BioBioChile. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, fueron las palabras de la cantante.

No obstante, días después reveló que debido a su estado no ha podido tinturar su cabello, el cual suele cambiar de colores, razón por la cual se ha visto afectada su autoestima, según dijo en su cuenta de Instagram.

Escucha el cover de Mon Laferte a continuación: