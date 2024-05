El 27 de de junio del 2023, el Presidente de La República, Gabriel Boric, lanzó la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, nombrando entre sus integrantes al abogado Juan Pablo Leonelli Lepín (38), quien se desempeñó como director ejecutivo de la Multigremial de La Araucanía, presidente de Asociación de Viñateros de la región, actual director de Corp-Araucanía, y hasta hace unas semanas era jefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas.

El objetivo de dicha comisión es “sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materia de tierras y reparación para las comunidades mapuches, además de contribuir a la mejor convivencia de la zona”, que hoy vive su momento más complejo tras el asesinato de tres carabineros en Cañete y que es la suma de una serie de hechos violentos en la llamada macrozona de La Araucanía y el Bío Bío.

Hay que precisar que en el 30 de julio del 2022, Juan Pablo Lepín Leonelli hizo uso de la Ley 21.334, que permite cambiar el orden de los apellidos y desde esa fecha su nombre es Juan Pablo Leonelli Lepín.

El 11 de marzo del 2022, Mauricio Ojeda Rebolledo (41), exgobernador de la provincia de Cautín, de profesión periodista, asumió como diputado de la República, en representación del distrito 23, transformándose en uno de los jóvenes políticos con mayor proyección en la región.

El diputado en ejercicio por La Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo y Juan Pablo Leonelli Lepín, ex-jefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas, no solo comparten el ser jóvenes y funcionarios públicos con proyección, también viven un escenario complejo luego de ser mencionados en diversas declaraciones prestadas por imputados en la arista “Manicure” del Caso Convenios, donde la Fiscalía indaga el traspaso de más de 700 millones de pesos desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc.

A esto se suma que ambos tienen la calidad de imputados desformalizados en esta investigación que lidera el fiscal de Alta Complejidad del Ministerio Público de La Araucanía, Carlos Cornejo.

El caso “Manicure” golpeó a cientos de familias vulnerables de La Araucanía -que de paso es una de las regiones más pobres del país-, porque esta millonaria cifra debía ser utilizada para impartir cursos de masoterapia, peluquería y manicure para más de 100 mujeres de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, los que abruptamente fueron terminados por la dueña de Folab y Educc, generando una reacción en cadena de acusaciones sin precedentes.

El 22 de agosto del 2023 declaró ante el Ministerio Público la cosmetóloga Rinett Ortiz Rivera, dueña de las Fundaciones Folab y Educ, quien permanece en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino investigada por fraude al Fisco reiterado y lavado de activos, en la arista “Manicure”, dando cuenta de diversas acciones que complican al diputado Mauricio Ojeda y a Juan Pablo Leonelli, relato al que tuvo acceso Radio Bío Bío.

Es tan detallada la declaración, que este jueves 9 de abril el fiscal Carlos Cornejo ingresó a la Corte de Apelaciones de Temuco la petición de desafuero para el parlamentario, quien es investigado por fraude al Fisco reiterado.

El Ministerio Público requiere el desafuero para poder formalizar cargos y pedir medidas cautelares que van desde firma a prisión preventiva.

La declaración de la dueña de la Fundación Folab al Ministerio Público

En su declaración de 22 páginas, Rinett Ortiz cuenta que conoció al hoy diputado Mauricio Ojeda cuando éste trabajaba en Mega TV Regional y ella asistía a hacer maquillajes en el horario de noticias, generándose una “relación de confianza”, agregando que creo la Fundación Folab en 2012 y Educc en 2017, y en un comienzo trabajó con Servicio de Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) como emprendedora independiente.

Luego que Ojeda dejó el cargo de gobernador en La Araucanía, en octubre del 2019, -dice la declaración de Rinett Ortiz- éste le pidió que realizaran algunos proyectos juntos en el área de educación.

“Aprovechando que yo tenía mi fundación ATE (Folab) y que él tenía los contactos producto de su experiencia política. Así Mauricio Ojeda, se contactó con el alcalde de Lautaro,…finalmente se pudo realizar un curso en la comuna de Lautaro. Producto de las gestiones de Mauricio Ojeda, se pactó entre nosotros repartir el margen de ganancia del curso, entregándole el 50% de ganancias”, dice la declaración.

Este pago -afirmó Ortiz- “se hacía desde mi cuenta Folab o Educc, no recuerdo bien, a la cuenta de la Automotora de Mauricio Ojeda (Automotora Mauricio Ojeda SPA) o a su cuenta particular. Lo que estoy segura es que fue mediante transferencia. Incluso, él me llamó en un momento para reclamarme por la demora en la realización de la transferencia”.

En esta parte de la declaración, Rinett Ortiz afirma que “a su pregunta, respecto del curso, durante su ejecución Mauricio Ojeda no efectuó ninguna prestación que justificara el reparto de ganancias. En este sentido, aclaro que este pago tiene como única justificación las gestiones que él realizó previamente con el alcalde de Lautaro, de apellido Chifferlli”.

La declarante sostuvo que lo mismo sucedió con las gestiones realizadas por Mauricio Ojeda Rebolledo en los municipios de Chol-Chol en diciembre del 2020, lo que no prosperó por temas presupuestarios.

“Y en el mismo sentido también se hicieron coordinaciones con el alcalde de Gorbea”, afirma la declarante, quien agregó que “en todos estos casos, sujeto al evento de materializarse los proyectos, yo debía entregar a Mauricio Ojeda una parte de las ganancias”.

Luego de pasar por momentos complejos derivados de suspensión de cursos por la pandemia, Rinett Ortiz afirmó que en abril o mayo del 2022 “me llamó Mauricio Ojeda, que ya en esa fecha era diputado y me consultó si yo tenía la fundación. Yo le confirmé que sí, y me dijo que teníamos que conversar, porque había unas postulaciones que se podían hacer con el Gobierno Regional…indicándome que las personas del GORE tenían que conocer las dependencias y así aprovechar de comentarles los oficios que nosotros teníamos disponibles para cursos”.

En su testimonio prestado ante el Ministerio Público, Rinett Ortiz precisó que “de esta forma, entre junio y julio del 2022, fue a Folab, el entonces jefe de Gabinete de Luciano Rivas, Juan Pablo Lepín Leonelli y Mauricio Ojeda. Yo los acompañé a recorrer las dependencias, les comenté nuestra forma de trabajo, la oferta de cursos, etc. En esa reunión, el jefe de gabinete, Juan Pablo Lepín, nos dijo que en el Gore no tenían instituciones que tuvieran cursos de oficio, por lo que era bueno que nosotros participáramos en postulaciones al GORE para realizar proyectos con ellos. Luego de eso Mauricio Ojeda me envió por WhatsApp unos formatos. Eran formularios los que debía llenar para postular. Por sugerencia de Mauricio Ojeda, debía postular con ambas fundaciones, presentando un proyecto para cada fundación, para capacitación en peluquería y estética, para mujeres de las comunas de Temuco y Padre Las Casas”.

En su declaración, la dueña de Folab afirmó que que tuvo contacto por WhatsApp con Juan Pablo Lepín, porque las postulaciones de proyectos ante el CORE eran nuevas para ella. “Me indicó, por ejemplo, que los proyectos debían ser de hasta 5000 UTM para que fuera un trato directo, y así no pasar al CORE. De esa forma podía decidir la aprobación del proyecto directamente el Gobernador Regional, sin pasar previamente por el CORE”.

Una vez que presentó las postulaciones -dice Rinett- el GORE envió observaciones. Ante ello comenzó a buscar a alguien para subsanar las observaciones porque de ello dependía que fuera aprobado. En esa búsqueda, Juan Pablo Lepín, le envió el contacto del sociólogo Manuel Mora, afirmando que le habían dado ese contacto como una personas que sabía hacer proyectos. Pese a que le manifestó al diputado Mauricio Ojeda que era caro, porque pedía el 2% del total del proyecto, el parlamentario le reiteró que si era un nombre recomendado por Juan Pablo Lepín, no había nada que hacer.

Finalmente Rinett Ortiz pactó los honorarios con Manuel Mora y acordó que le pagaría 5 millones de pesos por cada proyecto, más el porcentaje de retención de la boleta de honorarios.

Hoy el sociólogo Manuel Mora Chepo está formalizado por el Ministerio Público por fraude al Fisco y soborno. El Ministerio Público le imputa cobrar 10 millones de pesos por rehacer los proyectos y luego, una vez recibido el pago de parte de Rinett Ortiz con los dineros de los proyectos, éste le transfirió a la funcionaria del GORE, Susan Alarcón, 9 millones de pesos. Manuel Mora está con cautelares alternativas a la prisión preventiva.

“Yo recibí los proyectos y los envié al GORE, no recuerdo si hubo observaciones, pero en definitiva el 19 de octubre del 2022 recibí un mail del GORE, donde me notificaban que estaban aprobados los proyectos y se indicaban los trámites administrativos a seguir”, afirma.

En noviembre del 2022, relató la imputada “recibí un WhatsApp de Juan Pablo Lepín, diciéndome me dejaste súper mal porque no le había pagado a Fernando Mora, le expliqué que estábamos mal de dinero y que le íbamos a pagar sus honorarios. “De la situación, desprendo que en realidad el cobro de honorarios de Fernando Mora, lo estaba haciendo Juan Pablo Lepín”, dice el documento.

Préstamos

En su declaración, Rinett Ortiz relató que en julio del 2022 le comentó al diputado Mauricio Ojeda que Folab estaba muy mal y con muchas deudas, instante en el parlamentario le dice que verá la forma de ayudarla. Al otro día, el diputado, según lo que señala la declaración, la llamó para decirle que un amigo de él le prestaría 40 millones de pesos con un porcentaje de interés de 3% mensual, que era $1.200.000 mensuales en efectivo, monto que debía pagar hasta cancelar el capital.

“Este dinero me lo transfirió en el mes de agosto de 2022 a la chequera electrónica de Capacitación, que es la OTEC que yo tenía. Yo le pregunté que cómo me transferiría el dinero este supuesto amigo, indicándome que se lo transferirían a él y luego él (Mauricio Ojeda) me lo transferiría a mí, que en definitiva se materializó en transferencias desde la cuenta de la automotora de Mauricio Ojeda, que es una empresa SPA. Confirmo que el monto transferido es de 40 millones de pesos, mediante transferencias sucesivas de 5 millones de pesos. Yo no suscribí ningún documento para acreditar este préstamo en dinero…”, apuntó Ortiz.

La ahora imputada agregó un dato relevante de cómo se pagaba este dinero con el porcentaje de interés. “Recuerdo que el primer pago de intereses lo realicé al regreso de un viaje de Mauricio desde Santiago, encargándose mi hermano Juvenal de retirar el dinero desde una de las cuentas de Folab, en dinero efectivo por 1.200.000, entregándoselo yo personalmente al chofer de Mauricio, en dependencias de mi oficina de Folab en un sobre. Recuerdo que en otro mes se lo entregué personalmente a Mauricio también en dinero en efectivo, y luego éste se lo pasaba en mi presencia a su chofer, quien iba a depositar en efectivo a cajeros del BancoEstado, chofer de quién no conozco su nombre, pero lo puedo describir como un hombre de 45 años, de 1.70 de estatura, moreno”.

Luego de esto, nuevamente Rinett Ortiz declaró que le manifestó al diputado que tenía problemas económicos para cumplir sus obligaciones con la Fundación Folab y luego el parlamentario le pasó el número del exdirector de Corfo de La Araucanía, Patricio Esparza, quien le depositó 30 millones de pesos con el mismo interés del 3% mensual.

Los fondos del GORE, dice la declaración, llegaron el 3 de enero del 2023, a cuentas del Banco Scotiabank exclusivas para cada proyecto de Folab y Educc. Una vez que recibió los depósitos, la declarante relata pagó todos los prestamos, tanto al “amigo” del diputado Ojeda como a Patricio Esparza, con los intereses pactados.

En enero del año pasado -dice Rinett Ortiz-, Mauricio Ojeda le pidió que postulara a otros dos proyectos que beneficiaban a 32 personas de Cautín y Malleco, para que emprendedores publicitaran sus emprendimientos en una web, donde le quedarían 80 millones de pesos.

“También me dijo que parte de ese proyecto si iba a agenciar, con una empresa externa que iba a realizar parte del proyecto, que yo me iba a quedar con 80 millones de pesos, que me permitirían cubrir mi déficit financiero y que el resto del dinero lo iba a administrar un amigo, que tenía una empresa audiovisual, que correspondía a 246 millones de pesos, según lo que recuerdo”, relató.

“Junto a esto, me entregó una hoja con todos los valores del programa, incluido, los sueldos de los profesionales, (sin nombres, solo indicando funciones) y toda la parte administrativa del programa. Los 80 millones que iban a quedar a mí, estaban asociados a gastos que se iban a rendir formalmente como contratación de personas para simular una supuesta supervisión del programa. Yo le dije que esto no se podía, porque Gore exigía rendiciones, pero él me dijo que no me preocupara, que yo no tenía que hacer nada porque el proyecto lo iban a justificar ellos. Mauricio Ojeda me expresó que tenía que buscar gente conocida que me emitiera boletas de honorarios”, narró en su declaración.

Ortiz sostiene que “en definitiva, el objetivo del proyecto, según me indicó Mauricio Ojeda, era beneficiar a Luciano Rivas, ya que se utilizaría este proyecto para la campaña de su reelección. Que en la misma línea, estaba asegurada su aprobación, ya que eso estaba confirmado por Lepín. Lo otro, es que estaba asegurado que a mí me quedarían 80 millones para la fundación. Yo le pregunté que iba a ganar él (Mauricio Ojeda), quien me dijo que yo le tenía que pagar un millón de pesos mensuales, durante toda la vigencia del programa”.

Asimismo, precisó que el 24 de julio del 2023 “me avisa Juan Pablo Lepín de que fuera a hablar con él. Fui de inmediato a su oficina del GORE, en el noveno piso, y ahí me salió a buscar él mismo. Al ingresar al noveno piso, me registraron en un libro, e incluso, nos cruzamos con el gobernador Luciano Rivas, antes de ingresar a la oficina de Lepín, quien me saludó. En la reunión con Juan Pablo Lepín, le dije que estaba mal financieramente, que debía suspender todo. Él me preguntó si yo había hablado con “Mauro” (aludiendo a Mauricio Ojeda), Lepín me dijo que yo tenía que hablar con Mauricio y que luego Mauricio hablaría con él. Luego, Lepín me dijo que tenía que guardar reserva de todo esto, que él como funcionarios público tendría que informar toda esa situación, pero que no lo haría porque era amigo de Mauricio Ojeda”.

En esta parte de la declaración de Rinett Ortiz, a la que tuvo acceso La Radio, la dueña de Folab relata un hecho que complica al exjefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas.

“Acto seguido me dijo que tenía que borrar los mensajes WhatsApp de ese mismo día, donde estaba la conversación donde él me citaba a la reunión. Yo en ese minuto tenía mi celular en la mano, desbloqueado, comenzando el mismo Lepín a manipularlo y borrando todas las conversaciones de WhatsApp que manteníamos. Yo me sorprendí ante esto, pero no supe cómo reaccionar”, afirmó.

La reunión de Ortiz con Mauricio Ojeda en el departamento del parlamentario

Luego, Rinett Ortiz señaló que el viernes 28 de julio del 2023 se reunió con el diputado Mauricio Ojeda en su departamento, donde también estaba su hermano Juvenal Ortiz, ahora también imputado en el caso por fraude al Fisco y lavado de activos.

“En esta reunión también le comenté a Mauricio que si nosotros paralizábamos las actividades de la fundación, él se vería afectado también, ya que nos había prestado dinero, agregando “voy a tener que hacer una auto-denuncia para decir que les presté el dinero, yo recién ahí me enteré que era él directamente quien me había facilitado el dinero en el mes de agosto del 2022 y no un supuesto amigo. Además, Ojeda añadió yo solicité un crédito un poco antes, así que voy a tener cómo justificarlo. Finalmente me dijo que yo tendría que auto-denunciarme también, preguntándome si yo tenía abogado para ayudarme”.

En su declaración, narró un episodio clave en esta historia y que se registró el 3 de agosto del 2023 en el departamento de Ortiz, ubicado en el edificio Ipanema en Temuco, cuando ya las clases en Folab y Educ se habían paralizado. En esa reunión también participó el ahora imputado, Juvenal Ortiz, hermano de Rinett.

“Al ingresar al departamento, les pidió a mis hermanos que dejaran sus celulares en modo avión, luego les comentó que el día siguiente, el 4 de agosto del 2023, él concurriría a hacer una autodenuncia, a fin de exponer que él había prestado dinero a la fundación y relatando lo mismo que había dicho en la reunión que mantuvimos el 28 de julio, expresándole que yo tenía que declararme en quiebra. Finalmente le dijo que yo tenía que destruir mi celular, quemándolo o triturándolo, que tan pronto se hiciera eso, que Juvenal tenía que escribirle a Mauricio vía WhatsApp un mensaje que dijera únicamente “ok”“.

Pero esto no ocurrió, el 7 de agosto Rinett Ortiz le entregó su teléfono a una persona de confianza y luego a sus abogados, para cooperar con la investigación en curso. En tanto, sus hermanos rescataron las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, las que le fueron entregadas al Ministerio Público para probar que la reunión con Mauricio Ojeda existió en la fecha indicada.

El 14 de agosto del 2023, el diputado declaró en forma voluntaria ante el Fiscal que investiga el caso convenios en La Araucanía y en uno de los párrafos sostiene:

“Entiendo que esta suma de dinero, eventualmente puede ser dinero defraudado al Gobierno Regional, por lo que si eventualmente eso me involucra como un sujeto receptor de fondos defraudados, hago presente que desde ya renuncio a todos mis derechos, poniéndome a disposición para que la Fiscalía pueda por mi intermedio, de forma voluntaria, acceder a mis registros bancarios, o a otros antecedentes que se requieran”, dice la declaración.

El parlamentario puso a disposición del fiscal su celular, el que estaba tan dañado que los peritos no pudieron extraer antecedentes necesarios para la indagatoria, según precisa un peritaje de la Policía de Investigaciones.

Exjefe de gabinete de Luciano Rivas y Mauricio Ojeda declina referirse al tema

La Radio conversó con Juan Pablo Leonelli Lepín, quien declinó hablar de este caso y sólo se limitó a decir que se siente “traicionado” por personas a quienes le depositó su confianza y que ya tiene abogado defensor para enfrentar el proceso. Esto considerando que Lepín reconoce que hoy tiene la calidad de imputado desformalizado en el caso Convenios.

Radio Bío Bío intentó contactarse telefónicamente con Juan Pablo Leonelli Lepín para precisar algunos antecedentes, pero no hubo respuesta.

Al respecto, Víctor Ramos, secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, eludió responder que tanto daño le puede hacer la presencia de Lepín a una comisión que busca el diálogo y la paz.

“Nosotros no comentamos temas de la coyuntura de otras organizaciones, estamos centrados solamente en temas de diálogo y las audiencias que teníamos por delante, así que esa respuesta no te la puedo comentar”, dijo en una escueta conversación con La Radio.

Al ser consultado si la Comisión se puede ver afectada por la investigación que pesa sobre Leonelli Lepín, respondió que “íbamos a hablar sobre el diálogo y estamos hablando sobre otra cosa, encantado si quieres después podemos hablar de otras materias, hoy estamos centrados en esto”.

Mientras que Carlos Tenorio, el abogado que representa al diputado Mauricio Ojeda, señaló que el diputado mantiene su “inocencia” y aseguró que se encuentra afectado por los comentarios, prejuicios y escarnio a través de las redes sociales.