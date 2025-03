Una subasta de obras de arte creadas con inteligencia artificial (IA) en la casa Christie’s en Nueva York, recaudó casi 729.000 dólares (684.363 pesos chilenos), pese a la oposición de miles de artistas que pidieron cancelar la venta.

La subasta, llamada “Inteligencia aumentada”, era la primera de una de las granes instituciones dedicada por completo a obras hechas con IA e incluyó una treintena de ellas.

Según informó la galería de arte, la subasta superó sus expectativas iniciales de recaudación, en torno a 600.000 dólares.

En total se subastaban 34 obras, pero seis de ellas no tuvieron comprador.

La venta atrajo a compradores relativamente jóvenes, la mitad de los interesados que se registraron eran “milenials” o de la generación Z, nacidos entre 1980 y 2010.

La responsable de ventas de arte digital, Nicle Sales Giles, dijo que el objetivo era “destacar las brillantes voces creativas que están empujando los límites de la tecnología y el arte”.

Esto, para posicionarlas en el panorama artístico, algo que consideró cumplido por el “abrumador apoyo público” al evento.

Como era de esperar, el popular artista turco-estadounidense Refik Anadol fue el más cotizado y vendió por 277.200 dólares su obra “Machine Hallucinations – ISS Drams – A”.

Es una “pintura dinámica que emplea una serie de datos de más de 1,2 millones de imágenes” de la Estación Espacial Internacional y satélites.

También destacó una pieza del dúo formado por Holly Herndon y Mat Dryhurst, los “primeros artistas de OpenAI”, vendida por 94.500 dólares, creada con un modelo de IA que traduce texto a imagen.

