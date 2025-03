Por estas horas, el fallecimiento del entrenador y exfutbolista chileno Hernán “Clavito” Godoy (83) enluta al balompié nacional. El ex DT de equipos como Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Audax Italiano, entre otros, murió en horas de esta tarde producto de complicaciones derivadas de un cáncer hepático.

Aunque su vida estuvo por completo dedicada al fútbol, hubo un dato en su biografía que lo ligó desde su nacimiento a una de las voces más importantes de la poesía universal: la de Lucila Godoy Alcayaga, la célebre Gabriela Mistral.

Hernán Humberto Godoy Véliz (nombre completo de “Clavito”), tal como comenzó a mencionarlo ya en el siglo 21, era sobrino-nieto segundo de la Premio Nobel de Literatura 1945, la única escritora latinoamericana que lo ha recibido hasta la fecha.

“Soy pariente de Gabriela Mistral por parte de mi madre”, explicó al diario La Tercera en 2016. “Mi abuela Clotilde era prima hermana de Lucila Godoy”.

“Me gusta mucho su poesía y me trae bonitos recuerdos. Creo que desde ahí descubrí que quería escribir un libro alguna vez en mi vida. Y al final logré escribir varios durante mi carrera”, comentó sobre su faceta literaria.

Clavito Godoy y Gabriela Mistral: “Mi abuela y mi mamá siempre hablaban muy bien de ella”

En 2011, en diálogo con La Estrella de Valparaíso, Godoy profundizó en sus lazos con Mistral.

“Yo la habré visto un par de veces porque pasaba viajando. La habré conocido a la edad de 10 o 12 años. Mi abuela y mi mamá siempre hablaban muy bien de ella; era una mujer muy inteligente”, dijo.

Sobre por qué tantos años guardó el “secreto” de su lazo familiar con la poeta, Hernán, en su estilo, lo graficó así: “Siempre he sido reservado para temas personales. La famosa es ella, no yo; a mí siempre me gustó el fútbol”.

“Lo mío es el fútbol, pero siempre dije que cuando mi carrera terminara quería escribir un libro con mi autobiografía; con mis vivencias para que otros puedan conocerlas y tal vez aprender algo de ellas”, señaló. Y el sueño, finalmente, se hizo realidad ese año.

Esn 2011, en conjunto con el periodista Ángelo Correa, Godoy lanzó el libro “Un Clavo saca a otro clavo”, donde repasa su acontecida vida en el fútbol.