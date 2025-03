Este miércoles, a los 83 años de edad, falleció el histórico Hernán “Clavito” Godoy Véliz, recordado jugador y técnico del fútbol chileno.

Según información de La Radio, el otrora entrenador de Santiago Wanderers, San Marcos de Arica, Audax Italiano, entre otros, falleció en horas de esta tarde producto de complicaciones derivadas del cáncer hepático que padecía.

De hecho, hace poco más de un mes, el oriundo de Vallenar -y sobrino nieto de la escritora Gabriela Mistral- estuvo internado en el hospital de La Florida.

“Me he sentido muy mal, no sé, he andado sin apetito, no quería comer nada, un poco depresivo. Acá estoy luchando, aún no saben bien lo que tengo”, reconocía “Clavito” Godoy a La Hora.

Surgido de la cantera de Deportes La Serena, el otrora delantero también vistió las camisetas de Santiago Wanderers, Palestino, Audax Italiano, Magallanes, Trasandino de Los Andes y Audax Italiano, donde se retiró.

Además, tuvo pasos por el balompié de Honduras, Guatemala y Colombia.

Como entrenador, Hernán Godoy inició su carrera en Audax Italiano y estuvo en la banca de decenas del clubes del fútbol nacional. También dirigió en Estados Unidos, Guatemala e Indonesia.