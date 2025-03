Historia y geografía

En Historia y geografía, Gioconda Martínez (Amparo Noguera), una actriz cómica, regresa a su ciudad natal para montar una obra de teatro que le de prestigio como artista. Un prestigio que nunca ha tenido…

Entonces, se encuentra con su hermana (Catalina Saavedra), encargada de cultura de la municipalidad (Pablo Schwarz es el alcalde). Tratará de montar una obra sobre la conquista de Chile, usando La Araucana de Alonso de Ercilla, con la compañía de aficionados que funciona allí.

Historia y geografía, con un humor a veces ácido, pone en cuestión la idea del gran artista, del trabajo cultural en ciudades fuera Santiago y algunas más, las luchas de egos y las manipulaciones políticas, la lucha por recursos y el cuestionamiento de los discursos oficiales, entre otros.

La película, que cuenta además con la actuación de Paulina Urrutia, a Steevens Benjamin (Perro Bomba) y Paloma Moreno, obtuvo el premio a Mejor Director y Amparo Noguera recibió el premio a Mejor Interpretación por su papel protagónico en SANFIC.

Bernardo Quesney

Bernardo Quesney (San Felipe, 1989) es el director de la comedia Historia y geografía. En 2014 dirigió Desastres naturales, con Anita Reeves en el rol protagónico, además de Amparo Noguera y Catalina Saavedra, entre otros. En esta comedia, aborda la historia de una profesora mayor que regresa a hacer clase a un colegio relativamente marginal, a pesar de haber sido despedida hace meses. Desastres naturales pone en cuestión la educación, como los movimientos estudiantiles.

En Historia y geografía, Bernardo Quesney vuelve a mirar los bordes con humor, ironía y acidez, pudiendo así poner temas sensibles y complejos en discusión.

MUBI

“Siempre he sido muy fanático de MUBI y me siento impresionado por estar en su curatoría. Me encanta que mi película sea parte del catálogo. Es la mejor casa que podría tener. Estoy impaciente por saber qué le pasará al público latino”, dijo Quesney sobre el estreno del film en la plataforma.

MUBI es una plataforma global de streaming, productora y distribuidora de películas. MUBI, que crea, selecciona y adquiere películas visionarias, destaca por ofrecer una serie de películas de gran calidad, algunas de manera exclusiva. Historia y geografíaestará de manera exclusiva en esta plataforma.

