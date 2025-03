Por Leopoldo Pulgar Ibarra

El 30 diciembre de 1997, Marcelo Bailey, joven director teatral, sorprendió con el estreno de una obra que se basó en largas conversaciones con Cecilia Pantoja.

Los comentarios que suscitaron las revelaciones de la artista de la Nueva Ola, corriente musical de los ’60, y la percepción que la propuesta escénica configuró de ella, actualizaron una realidad: que La Incomparable “era un personaje público y popular que no había sido olvidado”.

“Para mí, recuerda Bailey, esa visión correspondía a la imagen que yo tenía desde chico y por eso la busqué para conversar con ella en función de una propuesta teatral” que debutó en el Teatro Carlos Cariola a sala llena.

Cecilia, una reina, un mito fue el título con que sintetizó su admiración por la cantante, un resultado artístico que Bailey reconoce como “amateur” que, con el tiempo y la pasión, se fue perfeccionando y mostrando con orgullo y cariño.

“Aunque sólo era un homenaje nuestro a Cecilia, creo que también fuimos un precedente que ayudó a que tomara un cariz distinto lo que se hacía en teatro musical chileno”, afirma el director Marcelo Bailey.

Buscando un héroe

Cecilia, una reina, un mito es una obra de teatro musical popular que, en formato circense, se presentará en la comuna de Lo Prado, en el marco del programa Celebra Santiago de la Gobernación Metropolitana.

Las 19 actrices y actores del elenco contarán los altibajos humanos y profesionales de Cecilia, en un lenguaje simple y cuadros donde se interpretan sus canciones más importantes.

Constanza Gutiérrez, la protagonista, aportará un registro de voz muy cercano al de Cecilia, en un montaje que incluye canciones en vivo, música envasada y colorido vestuario.

Siendo tan joven ¿qué te motivó a remover el pasado de la cultura popular chilena?

“En ese minuto yo estaba embarcado en la búsqueda del camino del ‘héroe’. Saber y conocer qué tipo de personas eran aquellas que caían una y otra vez, se levantaban y seguían peleando.

“Dos personajes populares me llamaban la atención en esa época y que dejaron una huella honda en mí: Cecilia y Martín Vargas, y sobre ambos hice obras de teatro. Son parte del mundo popular y poblacional igual que yo. ¡Y tenía ganas de conocerlos!”

Sólo un decorado

¿Qué hiciste para tomar contacto con ella?

“Cecilia me interesaba por su fuerza y espíritu. Veía algo allí que hacía que me acercara a ella. Y me acerqué. Supe que actuaba en Los Braseros de Lucifer, restaurante del centro de Santiago, la esperé y le pedí hablar conmigo. Era de fácil acceso.

“Me impresionó verla allí. Iba en busca de una estrella y me encontré con una cantante que el público miraba de soslayo mientras comían una parrillada. Parecía ser la música incidental del restaurante.

“Me sorprendió esto, porque me pareció decadente que una artista con tanta fuerza interpretativa se viera como algo decorativo en ese lugar y con ese público. Fueron varios meses que la visité. Entraba al camarín y grababa las conversaciones”.

Un material muy rico ¿conservas esas grabaciones?

“No. Se las pasé al periodista y escritor Cristóbal Peña. No sé si las usó cuando escribió en 2002 “Cecilia, la vida en llamas”, una de las biografías más polémicas que se han escrito en Chile. Incluso el libro fue incautado por un tribunal”.

Original actualidad

Recuerdo que Cecilia desautorizó como biografía tu obra de teatro…

“Sí, pero después la autorizó. Ella dijo alguna vez ‘que me vean como me quieran ver’. En mi obra ella no eludió su lesbianismo, reconocimiento que le causó muchos problemas.

“Creo que todo lo que declaró hace más de 25 años transformaron a Cecilia en un emblema de las minorías. Pienso que fue muy importante su voz en la lucha por los derechos de las mujeres a tener un rol preponderante en la sociedad”.

¿Has ido actualizando la obra, una propuesta de 1997?

“Nooooo… Se estrenó en 1997 con alumnos de la Escuela de Teatro de la Municipalidad de Macul, donde soy director hace 30 años. Hace tiempo ya es un montaje profesional. Estuvo dos años en la sala Planet, de calle San Diego (2001 y 2002) y la seguimos exhibiendo.

“Queremos que conserve la magia original de una propuesta que retrata al personaje con sus luces y sombras, que adquiere mayor valor, incluso, después de su muerte.

“La obra se aleja de la estridencia, valora a Cecilia como persona y muestra lo que hay detrás de la artista, a la gran cantante, al símbolo, a la mujer que luchó y sufrió, y que tiene miles de anécdotas.

“Es una vuelta al sonido análogo, a lo rico que es cantar en vivo. Constanza Gutiérrez interpreta a Cecilia. Es hija de Ernesto Gutiérrez, ‘El hombre del teatro’ en el primer elenco”.

Cecilia, una reina, un mito

Dramaturgia y dirección: Marcelo Bailey Villalón

Elenco: Cia, MB Teatro (Constanza Gutiérrez, Arantxa Martínez, Camilo Fernández, Carlos Ramos, Constanza García, Cristián Agüero, Daniel Zelada, Erick Flores, Fabián Moreno, Felipe Espinoza, Fernanda Chávez, Francisca Méndez, Francisco Astorga, Landa Albornoz, Luanne Negreiros, Ray Buscaglia, Romina Menzel, Rosario Poblete, Salima Astorga)

Producción: Marcelo Bailey Berríos

Teatro Joan Jara

Paseo de las Artes 880. Lo Prado.

Viernes 14, 18.00 horas.

50 minutos.

Todo espectador. Entrada liberada.