La premiada cinta del gran director Ken Loach (“Sólo un beso”, “Tierra y libertad#”, “Lloviendo piedras”, “Yo, Daniel Blake”) es una cruda radiografía de una familia inglesa ahogada por largos años de deudas.

La madre es cuidadora de enfermos y ancianos. Debe recorrer, en largas jornadas de trabajo, la ciudad para atender 6 o más pacientes al día. Le pagan por visita, independiente de lo que se demore. Buscan eficiencia. Ella quiere ver en cada persona a su madre o a un hijo.

El padre lleva años cesante, desde la crisis del 2008 solo ha tenido trabajos esporádicos. A pesar de ser trabajador y tener un buen currículo previo, como maestro de la construcción con diversos oficios y jardinero.

Tienen dos hijos. Un adolescente que está desorientado y causa muchos problemas. Una hija que sólo quiere complacer y cumplir.

El padre consigue un trabajo de entrega de encomiendas. Un trabajo sin contrato, sin horarios, sin responsabilidad alguna por parte de la empresa. Es una suerte de franquicia donde la explotación es evidente y brutal. El debe poner el vehículo, no puede faltar, si se enferma debe conseguir a alguien que lo reemplace. Y todo se le cobra…

Lazos de familia (Sorry We Missed You), en la línea social y política de Ken Loach, muestra el lado B de un país desarrollado. Ese que muestra y exporta a su realeza, vehículos de lujo y la liga de fútbol más competitiva del mundo, entre otros. Una sociedad que se ufana de Shakespeare, Turner, el Rey Arturo y Los Beatles, entre otros. Y que ha transformado a Robin Hood en un héroe más cercano a Hollywood.

Una cinta de denuncia, angustiante, esperanzadora en la calidad humana de las personas honestas, simples, trabajadoras. Siempre con los trabajadores.

Premios

2019: Festival de San Sebastián: Premio del público – mejor film europeo

2020: Premios Gaudí: Mejor película europea

Lazos de familia (Sorry We Missed You)

Dirección: Ken Loach

Guion: Paul Laverty

Reparto: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Nikki Marshall, Harriet Ghost, Linda E Greenwood, Alfie Dobson, Mark Birch, Ross Brewster, Julian Ions, Charlie Richmond, Brad Hopper, Mark Burns, Stephen Clegg, Norman Sansom, Jack Berry.

Año: 2019

Duración: 101 minutos

Género: Drama

País: Reino Unido

Estreno: jueves 26 de agosto, 2021

Cine online de Cinemark