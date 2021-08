Fue confirmado el fallecimiento a los 77 años de una leyenda de la animación japonesa: Masami Suda (“Slam Dunk”, “Hokuto no Ken”, entre otras), firma fundamental en el desarrollo global de esta industria.

El deceso se produjo el pasado 1 de agosto, pero recién fue ratificado horas atrás en Japón mediante medios locales.

Parte del trabajo que hizo célebre al animador lo desarrolló en “Hokuto no Ken”, también conocida en Occidente como “Fist of the North Star”, que a su vez ha dado pie a una saga de videojuegos.

Sus inicios datan de 1967, cuando fue parte del equipo que desarrolló “Meteoro”. Luego, fue parte de “Hakushon Daimaō”, “Gatchaman” y “Slam Dunk”, “Yu-Gi-Oh!” y “Lupin III”, donde también trabajó desde el equipo creativo.

Además de diversos proyectos para “Dragon Ball”, también fue director de animación del anime “Viewtiful Joe” y diseñador de personajes para “Yokai Watch”.

“Masami Suda ha fallecido. Entre los predecesores de la animación, el señor Suda era mi objetivo y lo anhelaba. Oro sinceramente por su alma”, escribió en redes sociales Kenji Yokoyama, animador de “One Piece”.