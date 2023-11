El ranking Hot 100 de Billboard correspondiente a la semana del 12 de noviembre de 2023 ha sido publicado y trae consigo algunas sorpresas. Encabezando la lista se encuentra el éxito de Taylor Swift, ‘Cruel Summer‘, seguido de cerca por ‘Paint The Town Red‘ de Doja Cat. Además, Taylor Swift se hace presente nuevamente en el tercer lugar con ‘Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From The Vault]’.

A continuación, presentamos el ranking completo:

1. ‘Cruel Summer‘ by Taylor Swift

2. ‘Paint The Town Red‘ by Doja Cat

3. ‘Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From The Vault]’ by Taylor Swift

4. ‘Snooze‘ by SZA

5. ‘Standing Next To You‘ by Jung Kook

6. ‘I Remember Everything‘ by Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves

7. ‘Now And Then‘ by The Beatles

8. ‘Fast Car‘ by Luke Combs

9. ‘Thinkin’ Bout Me‘ by Morgan Wallen

10. ‘Last Night‘ by Morgan Wallen

11. ‘Greedy‘ by Tate McRae

12. ‘Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) [From The Vault]’ by Taylor Swift

13. ‘Fukumean‘ by Gunna

14. ‘Rich Baby Daddy‘ by Drake Featuring Sexyy Red & SZA

15. ‘Need A Favor‘ by Jelly Roll

16. ‘Dance The Night‘ by Dua Lipa

17. ‘Vampire‘ by Olivia Rodrigo

18. ‘Water‘ by Tyla

19. ‘Monaco‘ by Bad Bunny

20. ‘Agora Hills‘ by Doja Cat

El ranking Hot 100 de Billboard es una lista semanal que clasifica las canciones más populares en Estados Unidos. Se basa en la combinación de datos de ventas, reproducciones en streaming y radio, así como en la participación en redes sociales y la popularidad en plataformas digitales. Este ranking es ampliamente reconocido como un indicador clave de la popularidad y el éxito de una canción en el mercado musical.

La relevancia del ranking Hot 100 de Billboard radica en su capacidad para reflejar las tendencias y preferencias musicales del público en general. Además, es una herramienta importante para la industria musical, ya que ayuda a los artistas y sellos discográficos a evaluar el impacto y el rendimiento de sus canciones. Asimismo, el ranking también es seguido de cerca por los fanáticos de la música, quienes encuentran en él una guía para descubrir y disfrutar de los éxitos más recientes.