"Las mochas las ganamos los chilenos": comentario de Karen a Harris no pasó desapercibido en Viña

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La animadora Karen Doggenweiler lanzó un comentario que no pasó desapercibido al comediante venezolano George Harris durante su presentación en el Festival de Viña del Mar. Harris enfrentó al "monstruo" de la Quinta Vergara tras fallar en sus intervenciones y pelearse con el público, recibiendo más pifias que apoyo. Doggenweiler advirtió a Harris que pelear con los chilenos no era una buena estrategia, recordándole que "siempre ganamos, todas las mochas las ganamos los chilenos". Rafael Araneda también le aconsejó a Harris evitar confrontaciones, ya que ese no era el camino indicado en el escenario de Viña del Mar.