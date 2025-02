María Pombo, la famosa empresaria de moda española que desfilará en la Gala del Festival Viña 2025

Sin duda, uno de los momentos más esperados del Festival de Viña del Mar es su tradicional gala. El evento reunirá a figuras de la televisión, reconocidos artistas e invitados internacionales que desfilarán por la icónica alfombra roja. Una de ellas es la famosa modelo española María Pombo.

La joven europea, de 30 años, es una exitosa creadora de contenido en España y cuenta con 3.3 millones de seguidores en Instagram y más de 644 mil en TikTok. Pombo se ha posicionado como un referente en la moda y estilo, atributos que la han hecho colaborar con prestigiosas marcas y crear sus propios negocios.

Además de su carismática faceta en internet, la empresaria también es madre de tres hijas y está casada con el arquitecto Pablo Castellano (38 años).

La trayectoria de María Pombo ha sido tan exitosa en redes sociales, que también llegó al streaming, pues junto a su familia son protagonistas de la docuserie “Pombo”, en Prime Video. El programa, que ya va por su cuarta temporada, muestra parte de su vida personal y profesional.

En conversación con la revista Cosmopolitan, la influencer se define como “una persona generosa, paciente y alegre”. Además, la joven sostiene que es tremendamente positiva, incluso ante comentarios ofensivos que recibe por su físico.

María Pombo en la gala de Viña 2025

Tras su llegada a Chile, varios de sus fanáticos la han reconocido mientras camina por las calles de Santiago, momento que comparte en sus redes sociales. Sin embargo, no es primera vez que la española visita el país, pues ya conoce San Pedro de Atacama y parte de la Patagonia chilena.

Respecto a su participación en la gala del certamen musical, que se llevará acabo este 21 de febrero, María expresó su emoción por ser invitada al evento y volver nuevamente a tierras nacionales. “Estoy emocionada de poder asistir al Festival de Viña del Mar, un evento con tanta historia y relevancia”, dijo.

“Desde que supe que estaría allí, he estado preparando cada detalle para que sea una experiencia inolvidable. Chile es un país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos, y esta vez no será la excepción. Tengo muchas ganas de compartir con ustedes porque se vienen cositas”, agregó la empresaria.

Aprovechando su paso por el país, María Pombo también está creando una colección de ropa con una marca de una reconocida tienda del retail nacional.

Vale mencionar que la influencer no es la única famosa española que asistirá al evento inaugural del certamen musical, ya que la duquesa española Eugenia Martínez de Irujo será la otra gran debutante en la Gala del Festival Internacional de Viña del Mar 2025.