Atria sobre nueva Constitución: No será "la ideal" para Chile, pero le dará estabilidad al país

El constituyente Fernando Atria, del Frente Amplio, aseguró que la nueva Carta Magna no será mostrada, en términos académicos, como un ejemplo. "No creo que sea la Constitución ideal que yo querría para Chile", dijo. Sin embargo, proyectó que será capaz de configurar "una institucionalidad que le va a dar al país estabilidad", lo que no haría la Constitución d e1980.