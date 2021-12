Loncón acusa falta de madurez política tras renuncia de coordinador de Comisión de Pueblos Indígenas

La comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Convención sufrió su primera renuncia, luego que el constituyente mapuche Victorino Antilef dejara la coordinación, por la forma en que se ha desarrollado el proceso de consulta indígena. La presidenta de la Convención, Elisa Loncon, respondió afirmando que "falta madurez política para seguir avanzando".

Recordemos que la consulta indígena busca que ciertos temas que allí se deliberen queden escritos en la propuesta constitucional.

Sin embargo, en la Convención saben que están contra el tiempo, en un proceso que tiene un plazo muy acotado respecto a otros que han tardado incluso dos años.

Este punto comenzó a agudizarse hace varias semanas en la comisión encargada de dar curso al proceso de consulta, donde un obstáculo retrasó el debate: la falta de acuerdo sobre el documento que establecerá las bases de la consulta.

Antilef: Consulta no cumple con los estándares

De hecho, la comisión se dividió en dos, donde un sector buscaba que ciertas normas quedaran escritas de antemano en el texto base, antes de la deliberación de los pueblos. Mientras que el otro sector refutó lo anterior, indicando que las comunidades no iban a entender que en este documento ya existieran algunos artículos previamente elaborados.

Finalmente se sometió a votación ganando la última propuesta, de la cual es detractor Victorino Antilef, que hasta ayer era coordinador de la comisión.

“Me he encontrado en la encrucijada de coordinar una comisión que pretende impulsar un proceso de consulta que ha adquirido contornos que significan un peligroso precedente para los futuros proceso de consulta y un retroceso en la lucha de los pueblos en búsqueda de su dignidad“, aseveró.

En ese sentido, agregó que se “transformó flagrantemente la obligación del Estado de consultar las medidas administrativas y legislativas, en un mero proceso de participación mediante fichas que, por muy didácticas que se pretendan, no cumplen con los estándares internacionales ni en forma ni en su contenido”.

Junto a Antilef, están los constituyentes Isabel Godoy, Natividad Llanquileo y la propia coordinadora Margarita Vargas.

Loncón acusa falta de madurez política

En el otro sector, en tanto, se encuentra por ejemplo, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, quien cuestionó lo sucedido en la sesión de comisión, señalando que no se debe abrir la puerta a la incertidumbre.

“Yo anduve en el territorio (…) y me encontré con personas mapuche que me reclamaron y me dijeron que han hablado con Victorino, y dicen que no habrá consulta, que la situación es difícil, esto para mí es mucha incertidumbre”, dijo la convencional mapuche.

Por lo mismo, llamó a que no se entreguen señales que confunden a las comunidades, destacando que la comisión sí está avanzando.

“No podemos andar con lenguajes poco claros en las comunidades, mientras aquí se resuelve una cosa y en las comunidades se dicen otra. Y también los lenguajes que también usan los convencionales como si hubieran culpables de este proceso, cuando en realidad lo que falta es madurez política para seguir avanzando”, sentenció.

Mientras tanto aún no se sabe qué ocurrirá con el cargo de coordinador, ya que en el reglamento no existe un artículo que explicite la renuncia a este cupo.

Así las cosas, se mantiene en una nebulosa la realización de esta consulta, que tenía como primera fecha el 6 de diciembre para el inicio de la deliberación de los pueblos.