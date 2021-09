Convención confirma que Rojas Vade no ha ingresado ningún documento oficial de renuncia

La tarde de este lunes, uno de los vicepresidentes adjuntos de la Convención, Pedro Muñoz (PS), indicó que Rodrigo Rojas Vade no ha ingresado ningún documento oficial donde establezca formalmente su intención de renunciar a la Constituyente.

El hombre, que mintió sobre su diagnóstico de cáncer, lo que usó como slogan de campaña, comunicó su decisión vía redes sociales esta jornada.

“Es importante que esa renuncia se materialice y se ingrese formalmente un documento a la Convención Constitucional. Eso hasta hoy no ha sucedido, solo nos hemos enterado a través de las redes sociales y medios de comunicación”, sostuvo el delegado.

Lluvia de reacciones

La decisión de Rojas Vade causó reacciones inmediatas en la ciudadanía y en casi todo el espectro político.

Desde Vamos por Chile, la constituyente Rocío Cantuarias cuestionó la forma en la que se dio la renuncia.

A su juicio, Rojas Vade podría haber ocupado las herramientas legales establecidas en el ordenamiento jurídico, que corren para parlamentarios.

“Si el convencional Rojas Vade quiso hacer lo correcto no era la forma como lo hizo. Si quería renunciar existía el mecanismo de renuncia por salud incompatible, que tiene que validarlo el Tribunal Constitucional (TC)”, partió.

“Pero una vez más hay manipulación política. Renuncia pero no renuncia, no cuida la Convención”, lanzó.

Desde la Convención no cerraron la puerta a la idea que el Parlamento de inicio a la tramitación de una reforma constitucional en la materia, pero que aún así sería necesario el ingreso de un documento formal dando cuenta de su deseo de retirarse del organismo.

Sumado a ello, aseguraron que el quórum no se vería afectado con su salida.

La noticia también causó reacciones en el Congreso.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca (PS), zanjó que no le parece una buena idea legislar sobre su renuncia en línea con que todavía no existe un reglamento definido al interior de la Convención.

¿Cómo puede renunciar un convencional?

Actualmente, el estatuto jurídico de los constituyentes los homologa a quienes tienen un escaño en el Congreso.

“Para que un convencional renuncie a su cargo, la Constitución Política de la República aplica el mismo estatuto para los diputados y senadores”, recordó Francisco Zambrano, abogado académico en derecho constitucional.

“Es decir, solo pueden renunciar si tienen una enfermedad grave que impida su función pública, que no sería al parecer el caso de Rojas”, señaló el jurista.

“También puede perder su cargo si se ausenta del territorio por 30 días sin autorización de la Convención o si asume una función incompatible. En ninguno de ellos estaría Rojas”, añadió.

“¿Y puede renunciar a su remuneración?

En su publicación, Rojas Vade también aludió a que no querría percibir dinero por los días no trabajados, lo que podría incluir o no el periodo que estuvo con licencia médica.

“Es importante señalar que el uso de licencia médica es un subsidio establecido por ley, una garantía constitucional y un principio irrenunciable”, recalcó Zambrano.

“Sin perjuicio que cualquier monto de dinero que él reciba es libre de administrarlo como estime conveniente, y podrá en su caso hacer reintegro a las cuentas fiscales, pero no puede renunciar a su remuneración como tampoco a su cargo”, profundizó el docente.