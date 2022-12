Cómo el Mundial del que nadie esperaba mucho terminó siendo el más atractivo... y no por el balón

El Mundial de Qatar se encuentra en el último partido de la competencia, en donde Francia y Argentina batallaran para quedarse con el trofeo y el título en el certamen planetario, luego de semanas de fútbol de nivel internacional y con más de una sorpresa a lo largo del torneo.

Si bien el deporte y la emoción se han tomado Medio Oriente por estos días gracias el campeonato Mundial, también han existido noticias y polémicas que van más allá de lo visto dentro de las canchas y que tienen directa relación con la políticas que se manejan en Qatar.

A lo largo de las casi 4 semanas de competición, se han registrado episodios de censura a los medios, a formas de expresión tanto dentro como fuera del terreno de juego, invasiones en los partidos, fallecimientos de periodistas durante la cobertura del Mundial, que llevan a la edición celebrada en Qatar a ser una de las más mediáticas y polémicas de las últimas décadas.

Uno de los primeros capítulos que ocurrieron y que hicieron colocar el foco en el país de Medio Oriente, fueron los casos de censura que sucedieron en la previa del inicio del Mundial, como lo ocurrido con el periodista de la TV danesa, Rasmus Tantholdt, quien en una transmisión en vivo para su país, fue abordado por guardias en Doha, a 4 días de que comenzara el partido inaugural.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022