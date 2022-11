Hincha invade la cancha e interrumpe el duelo de Portugal-Uruguay: exhibió bandera LGBT+ en Qatar

Portugal se encuentra definiendo su clasificación a los octavos de final ante Uruguay, y por el momento está cumpliendo con la misión, luego de decretar el primer gol del partido con el tanto de Bruno Fernández.

El trámite ha sido complejo para los europeos, que han tenido que trabajar mucho para superar el buen bloque defensivo que presentan los charrúas en cancha.

Sin embargo, una irrupción en el partido ha dado la vuelta al mundo, ya que en pleno complemento del compromiso, un hincha ingresó con la bandera LGBTI+ al césped del estadio Lusail de Qatar, y con varias frases aludiendo a problemáticas internacionales.

El fanático saltó a la cancha con una polera que decía en el frente: “Salvemos a Ucrania” y con otra consigna en la parte de atrás que manifestaba: “Respeto a las mujeres iraníes”, junto a la bandera del colectivo.

Inmediatamente, las cámaras de la transmisión evitaron mostrar lo que sucedido en el terreno de juego, pero las redes sociales estallaron y mostraron imágenes de lo que estaba ocurriendo en el recinto catarí.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.

The front of his shirt read 'Save Ukraine' and the back read 'Respect For Iranian Women'. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S

— ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022