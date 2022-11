¿Fueron amenazados?: jugadores de Irán murmuraron con incomodidad su himno en duelo con Gales

La mayoría de los jugadores de la selección de fútbol de Irán sí han cantado el himno nacional en los momentos previos al segundo partido en el Mundial de Qatar, después de que su silencio en el primer encuentro se interpretara como un respaldo velado a las protestas desatadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini.

La selección de fútbol había sido tradicionalmente un elemento de unidad para los iraníes, pero en las últimas semanas se ha visto envuelta en todo tipo de polémicas. Ha recibido críticas por sus supuestos gestos de los jugadores tanto a favor como en contra del régimen.

El 14 de noviembre, posó junto al presidente, Ebrahim Raisi, lo que se entendió como un alineamiento hacia el Gobierno en un momento en el que miles de personas han salido a la calle para protestar por la muerte de Amini, detenida por llevar mal el velo, y reclamar avances sociales.

El lunes, sin embargo, los jugadores evitaron cantar el himno, lo que se interpretó como un gesto de crítica. La televisión estatal iraní, de hecho, interrumpió la emisión para evitar mostrarlo, habida cuenta de que incluso el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, ha advertido públicamente a todos deportistas de que “no falten al respeto” al país.

El jueves, las fuerzas de seguridad iraníes detuvieron al futbolista Voria Ghafouri en Irán por insultar a la selección nacional y promover mensajes contrarios a los intereses de la República Islámica, según informó la agencia Fars.

En las gradas y las calles de Catar, también han podido verse lemas en favor de las mujeres y la libertad en Irán. Según ‘The Guardian’, se han escuchado abucheos este viernes cuando sonaba en el estadio el himno de Irán.

La situación no pasó desapercibida en las redes sociales, que se volcaron a comentar lo acontecido en el estadio, en la segunda fecha del Grupo B. Algunos comentaban que posiblemente los jugadores recibieron amenazas, ya que se notaba una actitud incomoda de los futbolistas al cantar el himno de su nación.

After Iran’s players were threatened for not singing the anthem v England, they muttered it today against Wales.

There had been threats for reprisals and punishment, as well as replacing the team in the future.

— Ben Steiner (@BenSteiner00) November 25, 2022