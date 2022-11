Comienzan los problemas en Qatar: guardias intentan romper cámara en transmisión de la TV danesa

Restan solo 4 días para el inicio del Mundial de Qatar y los medios de comunicación, comienzan a poblar el país de Medio Oriente, cubriendo para diferentes partes del planeta, la llegadas de las selecciones y el ambiente en la nación que será sede.

Sin embargo, mucho se ha escrito acerca de las polémicas en la organización del mundial más ostentoso en la historia del fútbol y ahora, se vivió el primer incidente entre los canales de TV extranjeros y las políticas del país en cuanto a censura y dudosa libertad de expresión.

Resulta que en la transmisión de la televisión danesa, Rasmus Tantholdt, se encontraba realizando un despacho para su país, cuando fue abordado de golpe por guardias cataríes, quienes sin mayor preámbulo, comenzaron a poner las manos en la cámara para evitar que captaran imágenes.

En medio del conflicto, el periodista señaló: “estamos en vivo en la televisión danesa”, lo que poco importó para los encargados de la seguridad en Doha, mientras que el informador volvió a la carga al expresar que “invitaste a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos filmar en un lugar público?”.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022