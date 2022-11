Ronaldo da que hablar previo a su debut en Qatar: sanción por lanzar teléfono y oferta de un grande

En pleno Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo no deja de hacer noticia.

Tras el altercado de Cristiano Ronaldo con un niño con autismo, la Federación Inglesa (FA) decidió, este miércoles, sancionar al delantero portugués con dos partidos sin jugar y una multa de 50.000 libras por tirar al suelo el teléfono del aficionado.

En hecho ocurrió en una derrota en Premier League con el Manchester United, el pasado 9 de abril contra el Everton. Fue luego del pitazo final cuando ‘CR7’ lanzó el móvil del joven hincha mientras se dirigía al túnel de vestuarios.

Según explicó la FA en un comunicado, Cristiano admitió los cargos de los que se le acusaban; conducta impropia y violenta.

Esta decisión llega en un momento en el que el ex Real Madrid ha rescindido su contrato con los ‘Red Devils’, por lo que podría no cumplir nunca la sanción, si no volviera a jugar en Inglaterra.

¿Dupla con Lionel Messi?

El futuro del ‘Bicho’ tras el adiós a Old Trafford podría pasar por Francia y por una unión con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, según la propia prensa deportiva de Portugal, que señala al París Saint-Germain (PSG) como el destino más probable para el crack de 37 años.

Según aseguró, este miércoles, el diario deportivo A Bola, que no precisa sus fuentes, el cuadro parisino es la “posibilidad más fuerte” para un Ronaldo que cuenta con el pase en su poder.

“Quiere seguir sintiendo la adrenalina y el PSG le da esa posibilidad”, enfatiza el citado medio.

La misma publicación también apunta que Cristiano ya ha rechazado un traslado a la Liga de Arabia Saudí, concretamente al Al-Hilal, que le habría ofrecido un contrato de 242 millones de euros por dos temporadas.

Cristiano se disputa en estos días el Mundial de Qatar con la selección de Portugal, con la que debutará en la competición este jueves ante Ghana, en lo que será su quinta aparición en una Copa del Mundo.