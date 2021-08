Francisca Mardones aún no asimila su hazaña en Tokio: "Incluso el presidente me llamó hace poquito"

Francisca Mardones entregó detalles de cómo se gestó su histórica medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio, además de su récord mundial.

En conversación con el Expreso AM, la deportista confesó que entró presionada a competir debido a la marca que tenía su rival mexicana.

“Entré bien presionada por la marca que tenía la deportista mexicana y bueno, iba clara con la cosa que tenía que hacer, pero hago el primer lanzamiento y no me resulta. Ahí hice unos pequeños ajustes, como estaba lanzando por primera vez en el estadio olímpico, me costó mucho ubicarme por la altura del estadio. Después pude fijar mejor la mirada y desde el segundo lanzamiento hice todo lo que tenía estudiado”, dijo.

Cuando ya había igualado la marca de la mexicana, Francisca pensó que compartiría la medalla con su rival. Sin embargo, aún le quedaban cuatro lanzamientos y quería récord mundial.

“Lo primero que hice fue tratar de respirar, de ir calmándome un poco, ir repasando lo que tenía que hacer para no perder ese foco. Una vez que logré igualar en la marca a la mexicana, ahí dije “medalla de oro para las dos”, pero me quedaban todavía cuatro lanzamientos. Así que seguí intentando. Mis objetivos eran romper el récord mundial y logré ese objetivo”, agregó.

Ya más tranquila, la medallista comentó que lo único que quiere es poder revisar todos los mensajes que le ha enviado la gente. Además, reveló que el presidente la llamó para felicitarla.

“Lo único que quiero es poder mirar y leer todos los mensajes que tengo. Apagué el celular hace varios días atrás, tengo una acumulación de mensajes tremenda. Después de la competencia me volví a conectar. Incluso el presidente de la República me llamó hace poquito. Así que he estado intentando darme cuenta de todo lo que está pasando”, cerró.