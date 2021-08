Cecilia Pérez tras críticas a Team Chile en Tokio 2020: "Estamos orgullosos de nuestros deportistas"

Cecilia Pérez, ministra del Deporte, analizó la participación del Team Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En conversación con El Expreso PM de La Radio, la autoridad comentó la nula cosecha de medallas y destacó la participación nacional en la cita de los cinco anillos.

“Estoy muy contenta y orgullosa del trabajo de los y las deportistas. Soy consciente de todo el trabajo ante muchas adversidades. Lucharon por lograr algo histórico para nuestro país, con la mayor delegación y mayor cantidad de deportes representados”, partió comentando Pérez.

“Muchos deportistas me han señalado que no comprenden las críticas que se hacen al no tener un medallero. Nos acostumbramos a pasar de un exitismo absoluto tras los Juegos Panamericanos”, agregó la ministra, defendiendo el actuar de los atletas nacionales.

Sobre lo anterior, Pérez indicó que “hoy, cuando uno ve la participación del Team Chile, con ‘Mito’ Pereria y Yasmani Acosta rozando las medallas de bronce, yo me pregunto que si hubiesen ganado esas preseas habría tanta crítica de guata como las que hemos visto”.

Salud mental de los deportistas

La ministra Cecilia Pérez también comentó uno de los tópicos que marcaron Tokio 2020: la salud mental de los deportistas.

Consultada por la ausencia de un psicólogo deportivo en la delegación del Team Chile, la autoridad indicó que “se tienen que legitimar quiénes se acreditan para cada delegación, y en estos Juegos muy restringidos se optó por priorizar doctores, traumatólogos, kinesiólogos”.

“Siempre hemos tenido las mejores intenciones para proyectar la composición de la misión médica que estuvo en Tokio. Tenemos que sacar conclusiones para ver quién acompaña a nuestros deportistas, a veces se nos olvida que los atletas son también personas y que hay familias detrás de ellos”, complementó Pérez.

Por último, respecto a si se elaborará algún protocolo respecto al tema, la ministra del Deporte apuntó a que “no tenemos dudas en que un psicólogo deportivo deberá acompañar a las delegaciones, es parte de las enseñanzas”.