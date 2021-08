"Dije a mi esposa: ¿Cómo me pueden hacer eso?": Arley se descarga y revela presiones que lo dañaron

Sin duda, el momento más polémico que vivió el Team Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio fue la participación de Arley Méndez en el levantamiento de pesas. El deportista chileno-cubano de 27 años sólo logró levantar 160 kg. en su primer intento, despidiéndose del certamen entre lágrimas y revelando su retiro definitivo.

“Me voy a retirar. Definitivo. Son muchas complicaciones y dolores. Ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas y a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más”, expresó visiblemente emocionado en la transmisión oficial, además de reconocer que había fumado marihuana a propósito en una competición.

Tras la vorágine que significaron las Olimpiadas para Méndez, el deportista se encuentra en Chile y en una conversación con La Tercera, disipó todas las dudas de su compleja situación.

“Los primeros días estuve muy nervioso. Sabía que no iba a hacer nada, pero quería ponerle todo. El día de la competencia puse la mejor cara y traté de demostrar que estaba bien, pero por dentro sentía inseguridad”, aclaró el pesista, quien además agregó que “cuando salí del arranque, no sé qué hice, pero sentí que algo se me rajó en la muñeca. Tuve que irme adentro a forrarme muy fuerte porque me dolía demasiado. Tenía el temor de que se me fuera el codo o se me partiera la muñeca. Sentía que era demasiado el dolor. No podía aguantar el peso”.

De esta forma Arley afrontó su debut en Tokio. Un dolor intenso lo acompañó en su segundo (163 kg.) y tercer intento (165 kg.), sin embargo, no fue capaz de sobreponerse de esta situación.

“En el tercer intento caí con la cadera muy abajo. Le metí demasiado, el peso me desarmó en el balance y me fui para atrás. Dije: Coño, cagué”, contó el deportista.

Lesiones y molestias que no son novedad en la carrera deportiva de Arley Méndez, quien es enfático en señalar que siempre tuvo en mente no asistir a los Juegos Olímpicos e incluso, tras negarse a entrenar por motivos de resguardo debido a la pandemia, recibió fuertes presiones por parte de su federación y autoridades deportivas.

“Me mandaron una carta diciendo que me quitaban la beca Proddar y que me sacaban del proceso de los JJ.OO. de Tokio 2020. Con lágrimas en los ojos miré a mi esposa y le dije: ¿Cómo esta gente me puede hacer eso?”, reveló.

Sobre el tema del doping por marihuana en un torneo sudamericano en Colombia, Méndez aclaró que señalar que lo hizo “adrede” fue “sólo un decir”, pero reconoció que fumó por estrés.

“Los entrenamientos me salían mal, forzados. Sabía que me estaba haciendo más daño y no sentía mejoría ninguna. ¿Cómo iba a levantar la barra, si cuando lo intentaba me daba un pinchazo en la pierna? Porque al no tener fuerza en las piernas, la espalda se te va. El día antes de competir me encabroné y dije: “Que se joda esta mierda”. Y listo, fumé marihuana“, detalló.

No obstante, fue enfático en dilucidar que “fue por gusto. La marihuana te cambia la mente. Te pone más relajado. . Te cambia el switch. Pero el dolor no te lo quita nada”.

“Siento el cuerpo oxidado. No he visto a un doctor y no pienso ver a uno tampoco. No quiero que alguien me vea y me diga que pueden recuperarme, porque es como darme esperanza”, se lamenta desde Chile el pesista, quien finalizó la entrevista sentenciando que “me dio pena verme así”.